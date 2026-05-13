13 de mayo de 2026 Inicio
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Qué sucede con el aguinaldo de ANSES en 2026: ¿AUH y otras asignaciones lo reciben?

Con la llegada del sexto mes del año, surge la duda sobre quiénes son los beneficiarios de ANSES que tienen derecho a percibir el Sueldo Anual Complementario (SAC).

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Legalmente, el aguinaldo es un derecho exclusivo de los trabajadores registrados y de aquellos que perciben haberes previsionales contributivos o pensiones específicas.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo estatal descentralizado de la República Argentina encargado de gestionar y pagar las prestaciones y servicios nacionales de la seguridad social.
  • El sistema previsional argentino se prepara para un mes de junio con alta movilidad. Además del aumento por inflación estimado en un 2,6% (basado en el IPC de abril).
  • No todos los beneficiarios de la ANSES están incluidos en este pago extraordinario.
  • Esta entidad central garantiza el acceso a derechos sociales a lo largo de toda la vida de los ciudadanos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo estatal descentralizado de la República Argentina encargado de gestionar y pagar las prestaciones y servicios nacionales de la seguridad social. Es la entidad central que garantiza el acceso a derechos sociales a lo largo de toda la vida de los ciudadanos.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 13 de mayo

El sistema previsional argentino se prepara para un mes de junio con alta movilidad. Además del aumento por inflación estimado en un 2,6% (basado en el IPC de abril), se suma la liquidación de la primera cuota del aguinaldo. Sin embargo, no todos los beneficiarios de la ANSES están incluidos en este pago extraordinario.

A continuación, en esta nota te contamos con más detalles qué asignaciones de este organismo no reciben el aguinaldo en la mitad del año 2026. Es información importante para todos los ciudadanos del país.

Qué asignaciones de ANSES no reciben el aguinaldo en la mitad de 2026

Es una de las consultas más frecuentes en las oficinas de ANSES. Legalmente, el aguinaldo es un derecho exclusivo de los trabajadores registrados y de aquellos que perciben haberes previsionales contributivos o pensiones específicas. Por este motivo, quedan excluidos del pago del SAC los siguientes grupos:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y AUH por Discapacidad.
  • Asignación por Embarazo (AUE).
  • Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores monotributistas o informales.
  • Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo)-

Aunque estos sectores no perciben aguinaldo, en junio recibirán el haber con el nuevo aumento, llevando la AUH a un monto bruto estimado de $144.960 ($115.968 netos tras la retención del 20%).

anses bono jubilaciones puam pensiones

Cuáles son los beneficios de ANSES que sí tienen aguinaldo en 2026

El organismo confirmó que el pago del SAC se acreditará de forma automática, sin trámites previos, junto con el haber mensual de los siguientes grupos:

  • Jubilados: Tanto quienes cobran la mínima como los de haberes superiores.
  • Pensionados: Pensiones por fallecimiento y otras contributivas.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): Incluye Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos.
  • PUAM: Pensión Universal para el Adulto Mayor.
ANSES

Montos confirmados para jubilados (estimados con aumento)

  • Jubilación Mínima: El haber sube a $403.396. Con el medio aguinaldo ($201.698) y el bono de $70.000, aunque este no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo por lo que el el total a cobrar en junio alcanzaría los $675.094.
  • Madres de 7 hijos (PNC): Al estar equiparadas a la mínima, también percibirán un total de $675.094.
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