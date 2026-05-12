Confirmado ANSES: se supo cuándo se paga el aguinaldo en junio 2026

El Ministerio de Capital Humano confirmó novedades claves sobre el cobro para jubilados, pensionados y otros beneficiarios del sistema previsional.

ANSES confirmó el calendario de pago del aguinaldo en junio para jubilados y pensionados. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) confirmó el calendario de pagos del aguinaldo de junio 2026 para jubilados y pensionados de todo el país. Así, el cronograma fue ratificado por el Ministerio de Capital Humano y establece las fechas en las que se acreditará el primer tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre del año.

Cual es el dato clave que debés saber sobre las Pensiones No Contributivas de ANSES para mayo 2026

Este pago llegará junto con los haberes mensuales de junio y se depositará de manera automática , sin necesidad de realizar ningún trámite adicional ante la administración previsional.

Cabe reponer que el llamado medio aguinaldo es un ingreso extra que se paga dos veces al año , una en junio y otra en diciembre , y representa el 50% del mejor haber mensual percibido durante cada semestre. En el caso de los beneficiarios de la ANSES , este monto se acredita directamente en la cuenta bancaria donde habitualmente cobran la jubilación, pensión o prestación previsional correspondiente.

ANSES y el Ministerio de Capital Humano ratificaron las fechas de cobro del aguinaldo.

La ANSES confirmó que el pago del aguinaldo de junio 2026 alcanzará a todos los beneficiarios del sistema previsional nacional administrado por el organismo. Esto incluye tanto a quienes perciben la jubilación mínima como a aquellos jubilados y pensionados que cobran haberes superiores.

Entre los grupos alcanzados por el aguinaldo se encuentran:

J ubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , tanto los que perciben la mínima como los que gozan de haberes de montos superiores.

, tanto los que perciben la como los que gozan de haberes de Pensionados nacionales y los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de las distintas Pensiones No Contributivas (PNC) liquidadas por la ANSES, incluidas las pensiones por invalidez, las pensiones por vejez y las prestaciones destinadas a madres de siete hijos.

Desde el organismo previsional remarcaron que "el objetivo del pago unificado es facilitar la acreditación bancaria y permitir que millones de personas cobren en una sola fecha tanto el haber mensual como el aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026".

ANSES JUBILADOS Refuerzo julio Cobrarán el aguinaldo de ANSES todos los jubilados y pensionados, incluidos titulares de la PUAM, Pensiones No Contributivas, pensiones por invalidez, por vejez y madres de siete hijos. ANSES

Cómo calcular el aguinaldo 2026 de ANSES

El aguinaldo que paga la ANSES equivale al 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. Para realizar el cálculo, el organismo toma como referencia el ingreso más alto cobrado durante ese semestre, incluyendo los aumentos por movilidad jubilatoria que se hayan aplicado en esos meses. Por ese motivo, el monto final puede variar según cada categoría previsional y los incrementos acumulados.

Embed Calculadora SAC — Aguinaldo Ley 23.041 · Argentina · sueldo neto a cobrar Fórmula: SAC bruto = mejor sueldo bruto ÷ 12 × meses trabajados | SAC neto = SAC bruto − 17% de descuentos 1° Semestre — Enero a Junio · Vence 30/06 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 1° semestre $ 0 2° Semestre — Julio a Diciembre · Vence 31/12 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 2° semestre $ 0 Total SAC neto anual $ 0 Descuentos aplicados: jubilación 11% + obra social 3% + PAMI 3% = 17% (Ley 24.241, Art. 11). El SAC bruto equivale siempre al 50% del mejor sueldo bruto del semestre. Si trabajaste el semestre completo, seleccioná 6 meses.

Por ejemplo, si un jubilado tuvo como haber más alto del semestre un ingreso cercano a $463.250,17, el medio aguinaldo rondará aproximadamente los $231.625,085. En los casos donde la persona no haya percibido haberes durante todo el semestre, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente cobrado.

Jubilados-Anses El monto a percibir en junio por el aguinaldo de ANSES es la mitad del mayor monto percibido por jubilaciones o pensiones.

Aguinaldo 2026 de ANSES: cuándo se cobra en junio

Jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos cobrarán el aguinaldo de junio 2026 en las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: 8 de junio.

8 de junio. DNI terminado en 1: 9 de junio.

9 de junio. DNI terminado en 2: 10 de junio.

10 de junio. DNI terminado en 3: 11 de junio.

11 de junio. DNI terminado en 4: 12 de junio.

12 de junio. DNI terminado en 5: 16 de junio.

16 de junio. DNI terminado en 6: 17 de junio.

17 de junio. DNI terminado en 7: 18 de junio.

18 de junio. DNI terminado en 8: 19 de junio.

19 de junio. DNI terminado en 9: 22 de junio.

Jubilados que superan la mínima

En tanto, los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo tendrán el siguiente calendario de pago confirmado por la ANSES: