Las ventas minoristas pyme cayeron 1,2% en septiembre y acumulan un retroceso de 2,1% en 2026

La cantidad de compras realizadas a pymes cayó 1,2% en septiembre respecto a agosto y aumentó 0,3% en relación al mismo mes de 2025. Las ventas online crecieron 19,4% interanual.

En septiembre las pyme vendieron menos que en el mismo mes de 2025.

Las ventas minoristas realizadas por pymes cayeron 1,2% en septiembre respecto a agosto , pero se incrementaron 03% en relación al mismo mes de 2025 , según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aún así, el volumen de este tipo de compras acumuló una caída de 2,1% en los primeros meses de 2026 .

El desempeño parece estar marcado por una demanda cautelosa y concentrada principalmente en compras cotidianas y de bajo valor . La finalización de los picos de consumo asociados a las fechas comerciales y escolares de agosto, junto con las restricciones sobre los ingresos disponibles y los límites para financiarse con tarjetas, explicaron parte del retroceso mensual.

Según CAME, las familias continuaron priorizando las reposiciones indispensables, las segundas marcas y las alternativas más económicas , mientras postergaron gastos de mayor magnitud, como muebles, obras integrales o compras completas de indumentaria.

En contraste con el comportamiento de las ventas generales, la preferencia por el canal online creció . Las operaciones digitales realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos aumentaron 19,4% interanual y 8,7% frente a agosto .

La evolución de las ventas minoristas registrada por CAME.

Aún así, el 55,7% de los comerciantes considera que el momento actual no es adecuado para realizar nuevas inversiones , frente a un 13,4% que sí evalúa favorablemente concretar desembolsos de capital. Otro 31% no definió una posición.

Cinco de siete rubros medidos aumentaron sus ventas en comparación con 2025

En la comparación interanual, cinco de los siete sectores relevados terminaron septiembre con crecimiento. El mayor avance correspondió a Textil e indumentaria, con una suba del 5%, seguido por Calzado y marroquinería (+3,5%); Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+3,3%); Farmacia (+1,5%); y Perfumería (+0,7%).

En sentido contrario, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles cayó 3,4%, mientras que Alimentos y bebidas retrocedió 3,1% frente al mismo período del año pasado.

Las variaciones de las ventas minoristas pyme rubro por rubro, según CAME.

En los casos de indumentaria y calzado, CAME señaló que parte de la mejora interanual se produjo contra una baja pronunciada registrada en septiembre de 2025. Además, comerciantes del sector indicaron que resignaron rentabilidad para conseguir mayor liquidez y sostener las ventas.