Un nuevo audio una conversación en la que Diego D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas de la Agencia Nacional de Discapacidad, consulta si puede pedirle a la droguería que financie un viaje académico al Reino Unido.

Esta noche, en el programa Con la nuestra , conducido por Andrés Lerner en C5N , la periodista Martina Garbarz dio a conocer un audio en el que Diego D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas del organismo, consulta a un superior si puede pedirle a la empresa que financie un viaje a Londres y Oxford. La grabación se suma a la investigación judicial por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos.

La grabación corresponde a quien se desempeñó como director de Prestaciones Médicas de la ANDIS durante la gestión de Diego Spagnuolo . En abril de 2025, el entonces funcionario había recibido una invitación para participar del Segundo Seminario de Innovación en Sistemas de Salud, previsto entre el 21 y el 25 de abril en Londres y Oxford, Reino Unido.

El encuentro era organizado por el portal Consenso Salud y la Universidad Quetzalcóatl, con sede en México. La inscripción tenía un costo de 3.500 euros, al que debían agregarse los gastos de alojamiento y traslado.

“¿Qué apodo querés tener? ¿Querés ser el gerente general, director de legales?” así ofrecían cargos en la ANDIS con el aval de la droguería Suizo Argentina. pic.twitter.com/mCOLrrKm9I

En el audio, D’Giano explica los costos de la actividad y consulta a su interlocutor sobre la posibilidad de recurrir a contactos de la droguería para conseguir el dinero. La expresión que utiliza es: " ¿Vos tenés inconveniente si me tiro un lance con los amigos de Suizo, a ver si me lo bancan?".

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez indagaron hace dos semanas a los dueños de la droguería Suizo Argentina S.A. por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según el dictamen, la empresa privada tomó el control de las compras de medicamentos de alto costo, direccionó adjudicaciones y fijó precios con sobreprecios millonarios a favor de sus propios intereses económicos.

Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería, se negaron a declarar y presentaron escritos defensivos durante su indagatoria en Comodoro Py.

En el juzgado federal 11 de Ariel Lijo, los empresarios negaron la asociación ilícita y exigieron anular los allanamientos, al alegar que surgieron de audios clandestinos editados. Con esta instancia cumplida, el juez deberá resolver si los procesa, los sobresee o dicta la falta de mérito.

En el documento de más de 300 páginas, los investigadores detallaron que el organismo estatal operó como una ventanilla de desembolsos manejada de forma discrecional por la droguería. Este mecanismo incluyó acuerdos ilícitos entre empresarios y funcionarios, cartelización y el pago de retornos.

El volumen de fondos que manejó la Suizo Argentina fue uno de los principales hallazgos de la causa. En 15 meses, la compañía recibió órdenes de compra por $137.118.708.357, lo que representó casi el 30% del gasto total de la ANDIS en ese período. Además, la empresa habría influido en el nombramiento y desvinculación del personal de la agencia para ubicar a empleados afines a sus objetivos comerciales.

El expediente detectó sobreprecios alarmantes en medicamentos para la esclerosis múltiple. La investigación determinó que la Suizo Argentina compraba cada unidad a $92.000 y se la vendía al Estado por valores superiores a los $3.800.000.