3 de octubre de 2026 Inicio
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La crisis llegó a la mesa: por primera vez los argentinos compran más pollo que carne vacuna

La carne avícola se convirtió en la más consumida por las familias: alcanzó los 47 kilos por habitante. También aumentó la compra de cerdo.

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Cambio en el consumo de los argentinos. 

Cambio en el consumo de los argentinos. 

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La crisis en el bolsillo de los argentinos llegó a la mesa, por primera vez se compra más pollo que carne vacuna. La carne avícola se convirtió en la más consumida por las familias: alcanzó los 47 kilos por habitante. También aumentó la compra de cerdo.

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En un nuevo informe de IERAL de la Fundación Mediterránea analizaron el aumento de los precios de la carne vacuna, la caída en el consumo local y el incremento en las exportaciones.

"En los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la oferta interna de carne vacuna se ubicó en 46,2 kilos por habitante, el nivel más bajo del período 1990-2026. Este valor representa una caída del 9% respecto de los doce meses anteriores y una reducción de 4,6 kilos por habitante", explicaron.

Además explicaron que los hogares sustituyeron una parte del consumo bovino por pollo y cerdo, ya que en los últimos doce meses, "el valor de un kilo de carne vacuna equivalió al de 3,6 kilos de pollo entero y al de 1,9 kilos de pechito de cerdo". Esto significa que "con el valor de un kilo de carne vacuna pudieron comprarse aproximadamente tres kilos y medio de pollo, o alternativamente, casi dos kilos de cerdo".

A esto se suma que "el promedio de los 18 cortes vacunos aumentó 13,3% en términos reales, sino también a que el pollo y el cerdo bajaron ambos casi 4% interanual".

También destacaron que por primera vez en la historia "el consumo de carne aviar acumulado en los últimos doce meses se ubicó ligeramente por encima del consumo de carne vacuna: 47 frente a 46,7 kilos por habitante". El consumo de cerdo no se quedó atrás sino que sigue batiendo récords, aunque sobre un nivel inferior (20,1 kilos por habitante).

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