1 de octubre de 2026 Inicio
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RIGI histórico para el petróleo: PAE invertirá u$s1.200 millones en Chubut

La compañía presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para desarrollar un proyecto en el área Cerro Dragón.

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El anuncio tuvo lugar en el marco de la Semana Argentina en París.

El anuncio tuvo lugar en el marco de la Semana Argentina en París.

La compañía Pan American Energy Group presentó una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por u$s1.200 millones para desarrollar el primer proyecto de recuperación terciaria vinculado a la producción petrolera convencional en el país bajo este esquema de inversiones.

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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó la presentación del proyecto de inversión de PAE, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de la Semana Argentina en París, una iniciativa que contempla la instalación de 22 plantas de inyección de polímeros y la perforación de 100 pozos, para incrementar la producción y extender la vida útil del yacimiento.

“Estamos frente a una cuenca madura, cuyos yacimientos atraviesan un declive natural después de décadas de producción. Pero sería incompleto explicar lo que ocurre únicamente por esa madurez: también incidieron condiciones de mercado desfavorables y decisiones de política que profundizaron las dificultades”, expresó el mandatario provincial.

“No elegimos resignarnos frente a ese escenario. Trabajamos para sostener la actividad, el empleo y la inversión, y para construir una transición con perspectivas de largo plazo. Este anuncio es una muestra de que cuando las cosas se hacen bien, de manera eficiente y con previsibilidad, estas inversiones son posibles. Con reglas claras y trabajo en conjunto, podemos ampliar las oportunidades productivas de Chubut, generar más trabajo y más exportaciones, lo cual es bueno para Chubut y para toda la Argentina”, destacó.

De izq. a der.: Jorge Ávila, Rémy Pascal, Marcos Bulgheroni,Luis Caputo, Ignacio Torres, Diego Santilli e Ian Sielecki.

De izq. a der.: Jorge Ávila, Rémy Pascal, Marcos Bulgheroni,Luis Caputo, Ignacio Torres, Diego Santilli e Ian Sielecki.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la inversión es producto de “tener estabilidad macroeconómica y señales de precios adecuadas” y afirmó que “el RIGI es la política industrial más importante de la Argentina de por lo menos las últimas décadas”.

“La combinación del diálogo entre los diferentes sectores hizo posible una inversión como esta, que hasta hace muy poco no era normal en nuestro país. Es una muestra de que cuando todos estamos alineados para que el país pueda salir adelante, las cosas salen”, concluyó.

A su turno, Bulgheroni destacó la importancia del proyecto y afirmó que “el ingreso de este proyecto al RIGI, será determinante para poder implementar técnicas de recuperación terciaria en zonas de menor productividad”.

El anuncio contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Chubut, Jorge Ávila; y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecky.

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