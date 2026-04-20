La morosidad de los préstamos de Mercado Pago saltó a casi 9% en Argentina

El banco J.P. Morgan reveló la situación de la cartera de crédito actual de la billetera virtual de Mercado Libre durante el último año. Con u$s1.100 millones, Argentina representa el 12% de los créditos totales.

El banco J.P. Morgan , que calcula el riesgo país, publicó un informe sobre la situación actual de la cartera de crédito de Mercado Pago , la billetera virtual de Mercado Libre . El informe detalla, entre otros datos, que la morosidad de los préstamos saltó a casi 9% en Argentina.

En concreto, los impagos a 90 días treparon desde un 1,8% a diciembre de 2024 al 8,7% en diciembre del año pasado .

En el mismo informe, el banco detalla que Argentina representa el 12% de los créditos totales de Mercado Libre con u$s1.100 millones . En Brasil el volumen asciende a unos u$s7.900 millones.

El banco norteamericano registró una desaceleración en el crecimiento de la cartera crediticia de la empresa en mayo de 2025. "Esto hace que, naturalmente, la morosidad ocupe una mayor parte de la cartera", explicó el informe.

Las líneas de crédito suman unos 6,3 millones de usuarios con 21 millones de préstamos, lo que representa el 14% de la población total . El promedio es de 3,3 préstamos por cliente , cuando en diciembre de 2024 eran 3 por cada uno.

En el desglose, 205.000 corresponden a pymes (eran 104.000 en 2024) y el resto a personas físicas. A su vez, JP Morgan remarcó que la Argentina registró fuertes aumentos de las tasas de interés en el cuarto trimestre de 2025, al contrario de Brasil o México.

Morosidad: 1 de cada 4 argentinos no puede pagar la deuda que tomó con billeteras virtuales

La caída del poder adquisitivo está siendo compensada por las familias argentinas con toma de deuda, al punto tal que para diciembre de 2025 se triplicó y alcanzó su peor nivel en más de una década. El Banco Provincia (BAPRO) realizó un informe a partir de datos del BCRA y advirtió que 1 de cada 4 argentinos endeudados con billeteras virtuales no pagan.

El incremento de la irregularidad de cartera fue más marcado en las entidades no financieras, como Mercado Pago, donde el indicador subió de 7,7% a finales de 2024 a 25% un año después. En las entidades tradicionales, la morosidad alcanzó 8,8% en noviembre de 2025, según los últimos datos disponibles. Es decir, cuando se trata de bancos tradicionales solo 1 de cada 10 argentinos no puede saldar su deuda.

"Para poder sostener sus niveles de consumo, los hogares argentinos sumaron ‘un aguinaldo’ a sus ingresos en 2025", explicó el informe del BAPRO y remarcó que "el aumento de la relación crédito promedio sobre salario promedio no sería un problema si hubiera expectativas de recuperación de los ingresos o si la mora no creciera". Sin embargo, desde noviembre de 2024 la morosidad solo crece.

Si se analiza la mora según cantidad de personas, en vez de volumen de crédito, se llega al 24% frente al 13% registrado al medir por monto. El dato, que 1 de cada 4 argentinos tiene problemas para saldar sus deudas, refleja un salto de 10 puntos porcentuales en un año. A fines de 2024 la proporción de deudores en mora se ubicaba por debajo del 15%.

El incremento de la morosidad en billeteras virtuales eleva, a su vez, los intereses de esas mismas deudas. Cuantas menos personas pagan, mayor es la tasa cobrada por las entidades no financieras para "prestar" dinero.