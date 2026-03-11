11 de marzo de 2026 Inicio
Mercado Libre invertirá u$s3.400 millones en 2026 y creará 1.900 puestos de trabajo

"Tenemos la convicción de seguir apostando por Argentina”, señaló el titular de la empresa Juan Martín de la Serna. Los fondos estarán destinados a ampliar la red logística, el desarrollo de nuevos centros de almacenamiento, la mejora tecnológica de la plataforma.

Mercado Libre anunció este miércoles una inversión de $s3.400 millones en Argentina para 2026, que llevará a la creación de 1.900 puestos de trabajo. Los fondos estarán destinados a ampliar la red logística, el desarrollo de nuevos centros de almacenamiento y la mejora tecnológica de la plataforma.

"Tenemos la convicción de seguir apostando por Argentina. Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y pymes", señaló Juan Martín de la Serna, titular de la empresa de logística en el país.

La inversión, según señalaron, incluye tanto bienes de capital como gastos operativos y tiene como objetivo expandir su operación logística en el país, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech. Incluye tanto a bienes de capital como gastos operativos.

En medio de una crisis del sistema laboral en Argentina, Mercado Libre realiza una anuncio que impactará de lleno en el ecosistema comercial, con los más de 2,7 millones de pymes y emprendedores que comercializan por la plataforma.

En 2025, la compañía realizó exportaciones de servicios por u$S878 millones, fortaleciendo el sector de la Economía del Conocimiento, y aportó US$ 1.999 millones en impuestos.

