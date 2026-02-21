21 de febrero de 2026 Inicio
Se disparó el endeudamiento familiar en diciembre: la morosidad se triplicó y alcanzó su peor nivel en más de una década

Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad en los créditos solicitados alcanzó el 9,3%, el triple del nivel registrado en el mismo mes de 2024, cuando la morosidad de los hogares se ubicaba en el 2,5%.

Es el peor número de morosidad desde 2010.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la morosidad de las familias, explicada principalmente por los préstamos personales y las líneas con garantía prendaria, alcanzó en diciembre el 9,3%, su peor nivel desde 2010. La cifra representa más del triple del nivel registrado en el mismo mes de 2024, cuando las deudas en los hogares se ubicaban en el 2,5%.

Crecen las dificultades de las familias para afrontar las deudas.
En el Informe de Bancos de diciembre de la entidad que lidera Santiago Bausili, donde se analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero, quedó en evidencia el deterioro en la calidad de la cartera de créditos en 2025. El desempeño estuvo explicado principalmente por el ratio de irregularidad de las familias, principal motor del aumento, donde la mora subió 0,5 p.p. en diciembre.

En tanto, el ratio de irregularidad del crédito total al sector privado cerró 2025 en un 5,5%, lo que implica un salto considerable desde el 1,6% observado al cierre del año anterior. El indicador para las empresas se situó en un 2,5% al cierre de 2025, donde también registró un incremento interanual desde el 0,8% de diciembre de 2024.

morosidad diciembre BCRA

El avance de la morosidad en los hogares estuvo motorizado principalmente por el incumplimiento en créditos personales y prendarios. En el frente empresarial, el fenómeno se concentró en compañías vinculadas al comercio y al sector primario, que muestran crecientes dificultades financieras.

Sin embargo, el stock de crédito al sector privado se fue expandiendo a diciembre en 2025. El financiamiento a empresas y familias explicó el 43,9% del activo total del sistema (crecimiento de 8,6 puntos porcentuales respecto al año anterior), con una reducción del financiamiento al sector público, que redujo su participación al 27,8% del activo total.

En tanto, el sistema financiero mantiene elevados niveles de previsiones. Al cierre del año, las previsiones constituidas representaron el 93% de la cartera en situación irregular, aunque ese ratio mostró una baja mensual de 3,9 puntos porcentuales. En términos de la cartera total, las previsiones equivalen al 5,2%, con un aumento interanual de 2,6 p.p.

Mirá el Informe sobre Bancos del BCRA que analiza la coyuntura del sistema financiero argentino

Informe Bancos BCRA diciembre 2025

