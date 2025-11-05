El CEO de Mercado Libre hizo una inesperada crítica contra la apertura de las importaciones: "No se le da trabajo a los argentinos" Juan Martín de la Serna reclamó un marco regulatorio “igual para todos” y alertó que la llegada masiva de plataformas chinas amenaza a las pymes y a los trabajadores de la región. Por







El Ceo de Mercado Libre apuntó contra la apertura de las importaciones: "No se le da trabajo a los argentinos"

El CEO de Mercado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna, advirtió sobre el impacto que genera la expansión de las plataformas chinas Temu y Shein en América Latina y pidió que se endurezcan las regulaciones para equilibrar la competencia. “No se trata solo de precios bajos: es una amenaza para las empresas locales y para el empleo”, sostuvo.

De la Serna reclamó “un marco regulatorio igual para todos los competidores” y remarcó la necesidad de controles claros tanto en el ámbito financiero como en el comercial. Según explicó, la venta masiva de productos importados “baratos y de baja calidad” afecta de manera directa a las pequeñas y medianas empresas que operan dentro de Mercado Libre.

“Cuando se abre el mercado indiscriminadamente y una empresa china te manda productos por barco, en realidad se está dando trabajo a compañías chinas, no a los argentinos”, apuntó el ejecutivo.

También reconoció que la irrupción de Shein y Temu obligó a Mercado Libre a “elevar el nivel, ser más agresivo en inversiones y mejorar su red logística”, aunque advirtió que “los empleos en la región corren riesgo” si la competencia continúa sin regulaciones.

En otro pasaje, marcó diferencias con los jugadores estadounidenses: “Amazon nos forzó a mejorar. Pero estas empresas asiáticas, en general, venden productos de baja calidad”.