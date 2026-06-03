3 de junio de 2026 Inicio
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Increíble video: Lionel Messi agradeció a los jóvenes que pintaron su mural en Berazategui

El astro rosarino envió un video a Federico Merodo y Leonel García, los artistas que pintaron el rostro del 10 en las calles de la localidad bonaerense.

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El imponente mural en homenaje a Lionel Messi en Berazategui. 

El imponente mural en homenaje a Lionel Messi en Berazategui. 

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El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, envió un humilde y cálido mensaje en un video grabado tipo selfie, en el que agradeció a dos jóvenes artistas que pintaron su rostro en un enorme mural en las calles de la localidad bonaerense de Berazategui.

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La impactante obra de arte urbana, ubicada sobre la Avenida Mitre al 1368 en dicha ciudad de la provincia de Buenos Aires, fue realizada por los creadores Federico Merodo y Leonel García, quienes decidieron mostrarle el resultado final de su trabajo al astro rosarino y publicaron las imágenes en sus cuentas de Instagram.

"Les iba a dar un like o algo de eso, pero preferí decirles esto por vídeo", comentó Messi en la grabación, donde expresó su gratitud por el mural y "por cómo lo hicieron, es una locura", además de aprovechar para valorar la buena predisposición de "la gente que los bancó, que se acercó y que se sigue acercando" a firmarlo.

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El trabajo demandó 15 jornadas de labor y nació en marzo por iniciativa de los dos jóvenes. Al respecto, Federico relató: "Esta idea surge porque yo quería realizar un mural junto a Leonel. Nos juntamos dos personas que sueñan y concretan ideas, algo difícil de conseguir".

Cuando el homenaje callejero se viralizó en internet, figuras del espectáculo y futbolistas de la talla de Sergio Agüero, Nicolás Tagliafico y Sergio Romero compartieron la publicación en sus perfiles virtuales con el firme objetivo de lograr que las imágenes de la obra llegaran directamente a la intimidad del futbolista.

Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y suma otro reconocimiento

El 10 argentino fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel internacional, por un jurado integrado por especialistas de distintas disciplinas, que evaluó 27 postulaciones provenientes de 12 países.

Al anunciar el premio, los organizadores reconocieron la insuperable carrera del futbolista argentino y remarcaron tanto sus logros deportivos como su impacto social. En los fundamentos de la elección señalaron su "deslumbrante talento" y una trayectoria marcada por la excelencia, además de valorar el trabajo solidario que impulsa para favorecer el acceso a la educación.

El jurado también destacó aspectos de su perfil personal y profesional, al considerar que se ganó "el respeto y la admiración de todos gracias a su constancia, humildad y capacidad para priorizar el juego colectivo".

A pocas semanas de cumplir 39 años, el próximo 24 de junio, Messi se convirtió en el primer deportista argentino en recibir esta distinción. El reconocimiento llega en la antesala de la Copa del Mundo de 2026, torneo que marcará su sexta participación mundialista con la camiseta argentina.

Lionel Messi
Otro galardón para la vitrina de Lionel Messi.

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Qué es el Premio Princesa de Asturias

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce a figuras cuya trayectoria trasciende el rendimiento competitivo y genera un impacto positivo en la sociedad. En ese sentido, la labor desarrollada por Messi a través de iniciativas vinculadas con la educación y la infancia fue uno de los aspectos más valorados por los integrantes del jurado.

Entre los distinguidos de la edición 2026 también figuran la cantante y compositora Patti Smith, premiada en la categoría Artes, y el estudio de animación Ghibli, reconocido en Comunicación y Humanidades.

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