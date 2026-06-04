Se pospuso la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado

En una sesión complicada para el oficialismo, los libertarios debieron frenar el tratamiento de esta iniciativa por la presión de la oposición dialoguista en comisiones.

El Senado postergó la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en una sesión desordenada que tuvo varias pálidas para Javier Milei. En el medio de las polémicas con Patricia Bullrich , quien fue blanco de ataques de la oposición, los dialoguistas presionaron y solicitaron cambios durante las comisiones, por lo que La Libertad Avanza (LLA) debió atrasar el tratamiento.

Según detalló Infobae, los senadores oficialistas reconocieron que la sesión tuvo varios tropiezos para los libertarios. "Hoy nos dedicamos a perder", fueron las palabras de un legislador de LLA. En la repartija de responsabilidades por la clara derrota del día, algunos atribuyeron el tropiezo a los cambios pedidos por integrantes del radicalismo a última la hora.

En mayo, durante el plenario de comisiones, se dictaminó la eliminación del capítulo que refería a la constitución de un Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), celebrado por los gobernadores y, al mismo tiempo, un duro golpe para el ministro de Desregulaciones, Federico Sturzenegger, ya que las provincias serán quienes definan la cantidad de extensiones de tierra que se podrán vender a extranjeros.

Respecto al capítulo de expropiaciones, la exministra de Seguridad había señalado la incorporación de un tope sobre el lucro cesante del 30%, cuando antes no existía esa limitación. En ese marco, la tasa de interés tuvo modificaciones y será IPC sumada a la del Banco Nación a 30 días. Otro punto tratado sobre este apartado fue en relación a la fecha en la que fija el valor de un bien, la cual deberá ser anterior a la expropiación.

En cuanto a las tierras rurales, Bullrich advirtió que se trata de otro punto a favor de los gobernadores, quienes tendrán intervención en zonas de frontera con autorización anterior del gobierno nacional, excepto las limitaciones a favor de Estados extranjeros. Dentro del mismo capítulo, sobre la ley de fuego, se eliminó el plazo de "60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio".

Otro traspié: el oficialismo cedió con el pliego de la jueza Michelli

Durante este jueves y casi en simultáneo, en el Senado, el oficialismo retiró del temario el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" y se aprobó el pliego de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Federal N°3 de La Plata. Fue aprobada con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, entre las que estuvo Patricia Bullrich.

María Verónica Michelli Se aproboó el pliego para que María Verónica Michelli integre el Tribunal Federal N°3 de La Plata. Redes sociales

La presidenta del bloque oficialista pidió la palabra antes de la votación y ratificó su objeción de conciencia respecto del caso. "Ya lo he dicho, tengo una objeción de conciencia. Estoy íntimamente convencida de que no se pueden atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. Acá la evaluación que hace el Senado es por los méritos”, subrayó.

La otra abstención correspondió a Silvana Schneider, mientras que el resto de La Libertad Avanza votó en contra, con la excepción de Francisco Paoltroni, que acompañó el pliego. Luis Juez se ausentó al momento de la votación.