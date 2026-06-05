5 de junio de 2026 Inicio
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Insólito: el Ministerio de Seguridad publicó una foto donde se ven las caras de agentes encubiertos

Desde la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva compartieron un mensaje para celebrar el inicio de un nuevo curso destinado a integrantes de las Fuerzas Federales, pero cometieron un error: mostraron los rostros de los futuros oficiales de inteligencia.

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La Ministra Alejandra Monteoliva estuvo presente en el acto de apertura del Curso para Agentes Encubiertos. 

La Ministra Alejandra Monteoliva estuvo presente en el acto de apertura del Curso para Agentes Encubiertos. 

Redes sociales

El Ministerio de Seguridad de la Nación dio inicio al curso para agentes encubiertos, con Alejandra Monteoliva presente, y utilizaron la cuenta de X de esa dependencia del Estado para celebrarlo. Junto con un mensaje descriptivo del acto, subieron una foto en la que se pudo observar algunos rostros de los presentes, lo que rompió toda confidencialidad y generó comentarios en las redes sociales.

No existen registros de un encuentro cara a cara entre el Indio Solari y Lionel Messi, pero sobran los halagos del cantante hacia el futbolista. 
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En una publicación oficial, describieron el evento de inicio de la capacitación con un texto y cuatro fotos. En dos de las imágenes se ve a la ministra y a Martín Alejandro Ferlauto, secretario de Seguridad Nacional, como anfitriones del acto. Lo que generó sorpresa fueron las otras dos fotos, en las que se observan claramente los rostros de los presentes, quienes serían los oficiales destinados a ser agentes encubiertos.

X Ministerio de Seguridad
El polémico posteo del Ministerio de Seguridad para mostrar el inicio de un curso para agentes de inteligencia.

El polémico posteo del Ministerio de Seguridad para mostrar el inicio de un curso para agentes de inteligencia.

"La ministra Alejandra Monteoliva encabezó la apertura del Curso de Agentes Encubiertos, una capacitación clave para dotar a nuestras Fuerzas Federales de herramientas modernas, físicas y digitales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", fueron las palabras que eligieron para acompañar los registros fotográficos del acontecimiento.

"Formación, inteligencia y decisión para ir a fondo contra las organizaciones criminales", concluyeron, sin percatarse de que, conjuntamente con el texto, exhibían las caras de las personas que se prepararán para realizar tareas secretas para el Estado.

Ministerio de Seguridad - foto de Agentes Encubiertos
La foto en la que se ven los rostros de los futuros oficiales secretos.

La foto en la que se ven los rostros de los futuros oficiales secretos.

Alejandra Monteoliva respaldó al fiscal del caso Agostina Vega y pidió conocer "toda la verdad"

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió el pasado lunes al femicidio de Agostina Vega durante la presentación de las estadísticas criminales 2025 y remarcó la necesidad de que la investigación permita conocer "toda la verdad" sobre el caso. Además, respaldó el trabajo de la Justicia y de las fuerzas de seguridad que intervienen en la causa.

Al ser consultada sobre el crimen de la adolescente de 14 años, la funcionaria describió el hecho como "un caso tan triste, lamentable y doloroso" ocurrido en la ciudad de Córdoba y señaló que el principal desafío es lograr una reconstrucción completa de lo sucedido.

La ministra también destacó el rol de la Justicia en el proceso y pidió respetar los tiempos de la causa. "Siempre hay que resaltar, respetar y tener en cuenta el alcance del trabajo de la Justicia y de quienes somos auxiliares", afirmó.

Juan Pablo Quinteros y Raúl Garzón
El fiscal Raúl Garzón y el Ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

El fiscal Raúl Garzón y el Ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

En ese sentido, aseguró que el Ministerio de Seguridad de la Nación continuará colaborando con la investigación. "Los recursos del ministerio siempre están a disposición de la Justicia", señaló.

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