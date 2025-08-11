La inflación de los trabajadores subió a 2% en julio y supera el 36% interanual

Un análisis del Instituto de Estadística de los Trabajadores de la UMET y el CCD marcó que el rubro de Restaurantes y hoteles registró el mayor aumento, con un 3,3%. El incremento interanual fue del 36,5%.

Un informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) expuso que la inflación de los trabajadores subió al 2% en julio con respecto al mes anterior, por lo que el alza acumulada en lo que va de 2025 es de 16,3%. Además, el incremento interanual fue del 36,5%.

Durante el gobierno de Javier Milei las trabajadoras de casas particulares perdieron el 25% de su salario

El 2% de inflación de los trabajadores en julio registrado por el IET representa una leve suba con respecto a junio, cuando se había alcanzado un 1,8%. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato oficial el miércoles.

El análisis señala que los mayores incrementos en julio se registraron en Restaurante y hoteles (+3,3%), Recreación y Cultura (+3,2%), Transporte (+3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,9%). En contrapunto, el rubro de Prendas de vestir y calzado cayó un 1,4%.

En tanto, el director ejecutivo del CCD y exministro de Educación, Nicolás Trotta , advirtió por el aumento de precios en los alimentos: "En julio, la inflación de alimentos más que triplicó la variación de junio, pasando del 0,6% al 1,9%. Este es apenas el efecto inicial de la devaluación de julio y tendrá repercusiones en agosto". También marcó que las remuneraciones salariales se ubican en un 5,5% por debajo de noviembre de 2023.

En tal sentido, el coordinador general del IET, Fabián Amico , marcó el impacto del incremento del dólar en los alimentos: "El pass-through podría ser menor si el Gobierno inhibe la reacción de los costos laborales , pero en ese caso la baja se explicaría por la caída del salario real y la debilidad de los trabajadores".

A la espera del dato nacional, la inflación de julio en CABA fue del 2,5%

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse en julio por segundo mes consecutivo y alcanzó el 2,5%, dato más alto desde marzo de este año. Por su parte, la variación acumulada del año se elevó hasta los 18,1%, y la interanual se ubicó en el 40,9%.

La división que impulsó la suba anunciada por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño fue Restaurantes y Hoteles (5,3%), seguido de Seguros y Servicios Financieros (3,8%), Recreación y Cultura (3,6%), Transporte (3,6%) e Información y Comunicación (2,8%).

Por su parte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,3% al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda. A su vez, transporte promedió un incremento de 3,6%, por la suba en los precios de los pasajes aéreos, de los combustibles y de los colectivos.

En tal sentido, Alimentos y bebidas aumentó 1,8% por el avance de verduras, tubérculos y legumbres (+6,9%), carnes y derivados (+1,2%) y pan y cereales (+1,6%). Por último, recreación y cultura se elevó 3,6% e incidió por las subas en los valores de los paquetes turísticos.