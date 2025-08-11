11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La inflación de los trabajadores subió a 2% en julio y supera el 36% interanual

Un análisis del Instituto de Estadística de los Trabajadores de la UMET y el CCD marcó que el rubro de Restaurantes y hoteles registró el mayor aumento, con un 3,3%. El incremento interanual fue del 36,5%.

Por
El Indec dará a conocer el dato de inflación de julio el miércoles.

El Indec dará a conocer el dato de inflación de julio el miércoles.

Un informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) expuso que la inflación de los trabajadores subió al 2% en julio con respecto al mes anterior, por lo que el alza acumulada en lo que va de 2025 es de 16,3%. Además, el incremento interanual fue del 36,5%.

Durante el gobierno de Javier Milei las trabajadoras de casas particulares perdieron el 25% de su salario
Te puede interesar:

Durante el gobierno de Javier Milei las trabajadoras de casas particulares perdieron el 25% de su salario

El análisis señala que los mayores incrementos en julio se registraron en Restaurante y hoteles (+3,3%), Recreación y Cultura (+3,2%), Transporte (+3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,9%). En contrapunto, el rubro de Prendas de vestir y calzado cayó un 1,4%.

Inflación
El Indec dará a conocer el dato de inflación de julio el miércoles.

El Indec dará a conocer el dato de inflación de julio el miércoles.

En tanto, el director ejecutivo del CCD y exministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió por el aumento de precios en los alimentos: "En julio, la inflación de alimentos más que triplicó la variación de junio, pasando del 0,6% al 1,9%. Este es apenas el efecto inicial de la devaluación de julio y tendrá repercusiones en agosto". También marcó que las remuneraciones salariales se ubican en un 5,5% por debajo de noviembre de 2023.

En tal sentido, el coordinador general del IET, Fabián Amico, marcó el impacto del incremento del dólar en los alimentos: "El pass-through podría ser menor si el Gobierno inhibe la reacción de los costos laborales, pero en ese caso la baja se explicaría por la caída del salario real y la debilidad de los trabajadores".

A la espera del dato nacional, la inflación de julio en CABA fue del 2,5%

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse en julio por segundo mes consecutivo y alcanzó el 2,5%, dato más alto desde marzo de este año. Por su parte, la variación acumulada del año se elevó hasta los 18,1%, y la interanual se ubicó en el 40,9%.

La división que impulsó la suba anunciada por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño fue Restaurantes y Hoteles (5,3%), seguido de Seguros y Servicios Financieros (3,8%), Recreación y Cultura (3,6%), Transporte (3,6%) e Información y Comunicación (2,8%).

Por su parte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,3% al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda. A su vez, transporte promedió un incremento de 3,6%, por la suba en los precios de los pasajes aéreos, de los combustibles y de los colectivos.

En tal sentido, Alimentos y bebidas aumentó 1,8% por el avance de verduras, tubérculos y legumbres (+6,9%), carnes y derivados (+1,2%) y pan y cereales (+1,6%). Por último, recreación y cultura se elevó 3,6% e incidió por las subas en los valores de los paquetes turísticos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Por la crisis, seis de cada diez automovilistas cambiaron su cobertura de seguro

Por la crisis, seis de cada diez automovilistas cambiaron su cobertura de seguro

Inflación de julio, capacidad instalada y novedades en la causa YPF: las claves economicas de la semana

Inflación de julio, capacidad instalada y novedades en la causa YPF: las claves económicas de la semana

El aumento en los gastos fijos de los hogares obligó al bajoconsumo en bienes esenciales como alimentos

La UCA alertó por la economía familiar tras el ajuste del Gobierno y el impacto del estrés

La mayoría de los gremios perdieron un 4% contra la inflación en el primer semestres del 2025

La mayoría de los gremios perdió un 4% contra la inflación en el primer semestre del 2025

Los alimentos tuvieron un alza de 1,8%.

La inflación de la Ciudad se aceleró en julio y llegó a 2,5%

Los gurúes de la city aumentaron las expectativas de inflación.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para julio y agosto

Rating Cero

Juego de Honor, una película estadounidense de 2005 que está siendo tendencia actualmente en Netflix.
play

De qué se trata Juego de honor, la película de Samuel Jackson que es tendencia en Netflix

La familia se instaló en una casa de campo para disfrutar de unos días de descanso en plena naturaleza.

Luis Figo afronta rumores de separación con su esposa y con una publicación se lanzaron nuevas teorías: qué se vio

Juan Carlos Ramírez participó de reconocidas producciones.

Murió por un aneurisma cerebral un querido actor de La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras

Nicki Nicole vio el partido junto a la familia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal

Las imágenes que confirman el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Maluma se mostró indignado por presencia de un bebé de un años en su concierto

Maluma retó a una fanática en pleno concierto: "Es un acto de irresponsabilidad"

La lista de los seis últimos estrenos de Marvel que hicieron que se rompiera la era dorada del UCM, ya que fracasaron en taquilla.

Fracasos en taquilla: cuáles son las seis películas de Marvel que dieron pérdidas en sus estrenos

últimas noticias

La Copa Libertadores, un gran objetivo para los equipos.

Oficial: la Conmebol anunció dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Hace 15 minutos
La privacidad en línea en WhatsApp se convirtió en una prioridad.

Tenés que activarla: la nueva función de WhatsApp para cuidar tus chats

Hace 24 minutos
Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal

Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal

Hace 26 minutos
Javier Milei recibió la distinción en la Casa Rosada.

Javier Milei fue distinguido como "Economista del Año 2025" por una entidad brasileña

Hace 28 minutos
Más de 30 mil personas colmaron el C Art Media durante los cuatro días de la Feria de Editores 2025.

Feria de Editores 2025: nuevo récord de asistencia y un oasis de ventas en un contexto difícil

Hace 35 minutos