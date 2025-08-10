Inflación de julio, capacidad instalada y novedades en la causa YPF: las claves económicas de la semana El INDEC dará a conocer este miércoles el IPC de julio, que según estimaciones privadas se mantendría por debajo del 2% por tercer mes consecutivo. La suba reciente del dólar amenaza con cortar la racha en agosto. Por







Inflación de julio, capacidad instalada y novedades en la causa YPF: las claves economicas de la semana

La agenda económica local tendrá esta semana una serie de datos nacionales e internacionales que serán seguidos de cerca por los mercados. El miércoles el INDEC difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio.

Proyecciones de consultoras privadas y economistas coinciden en que la inflación mensual volvería a ubicarse por debajo del 2%, algo que, de confirmarse, marcaría el tercer mes consecutivo con ese registro. Sin embargo, especialistas advierten que la fuerte suba del dólar en las últimas semanas podría trasladarse a precios con más fuerza durante agosto.

En ese marco, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central anticipa un dato de 1,8% para julio. La cifra, aunque baja en comparación con picos recientes, será clave para medir si la desaceleración inflacionaria resiste el impacto de la tensión cambiaria o si se trata de una tregua demasiado corta.

Los datos económicos de la semana: día por día Lunes 11 de agosto

Presenta Balance corporativo las empresas argentinas: Mirgor, Transportadora Gas del Norte (TGN), Central Puerto y Telecom.