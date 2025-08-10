Inflación de julio, capacidad instalada y novedades en la causa YPF: las claves económicas de la semana

10 de agosto de 2025 Inicio
El INDEC dará a conocer este miércoles el IPC de julio, que según estimaciones privadas se mantendría por debajo del 2% por tercer mes consecutivo. La suba reciente del dólar amenaza con cortar la racha en agosto.

Inflación de julio

La agenda económica local tendrá esta semana una serie de datos nacionales e internacionales que serán seguidos de cerca por los mercados. El miércoles el INDEC difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio.

Proyecciones de consultoras privadas y economistas coinciden en que la inflación mensual volvería a ubicarse por debajo del 2%, algo que, de confirmarse, marcaría el tercer mes consecutivo con ese registro. Sin embargo, especialistas advierten que la fuerte suba del dólar en las últimas semanas podría trasladarse a precios con más fuerza durante agosto.

En ese marco, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central anticipa un dato de 1,8% para julio. La cifra, aunque baja en comparación con picos recientes, será clave para medir si la desaceleración inflacionaria resiste el impacto de la tensión cambiaria o si se trata de una tregua demasiado corta.

Los datos económicos de la semana: día por día

Lunes 11 de agosto

  • Presenta Balance corporativo las empresas argentinas: Mirgor, Transportadora Gas del Norte (TGN), Central Puerto y Telecom.

Martes 12 de agosto

  • IPC julio de Estados Unidos (dato clave para la Fed).
  • Caso YPF: Se espera que el martes la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decida si cumple con el pedido del Estado de posponer el “turnover” accionario.

Miércoles 13 de agosto

  • IPC julio final de España y Alemania.
  • Solicitudes semanales de hipotecas en Estados Unidos.
  • INDEC publica el IPC nacional de julio (estimaciones privadas apuntan a menos del 2%), valorización mensual de la canasta básica alimentaria y total, Índice de Salarios de junio.
  • Ministerio de Economía: primera licitación de deuda del mes.
  • Presenta balance corporativo Grupo Supervielle.

Jueves 14 de agosto

  • Solicitudes semanales por desempleo en Estados Unidos.
  • Índice de precios de producción (PPI) de julio en Estados Unidos.
  • INDEC informa la utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) de junio.
  • Presenta balance Grupo América, Globant, John Deere y Nu.

Viernes 15 de agosto

  • Ventas minoristas de julio en Estados Unidos.
  • Empire manufacturero de agosto en Estados Unidos.
  • Producción industrial y capacidad utilizada de julio en Estados Unidos.
