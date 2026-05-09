Una familia necesitó más de $850.000 en abril para las compras del supermercado Un estudio privado, realizado a nivel nacional, indica que el monto puede elevarse hasta casi $1 millón en algunas provincias. A la espera del dato de inflación oficial, el costo de llenar el changuito subió hasta 3,2% respecto del mes anterior. Por + Seguir en







Los valores de una compra de supermercado crecieron hasta 3,2%, de acuerdo a un estudio privado. Redes sociales

Las familias argentinas precisaron entre $861.000 y $984.200 para realizar las compras mensuales del supermercado durante abril. El informe denominado “Changuito Federal”, que relevó el valor de alimentos y bebidas disponibles en las tiendas online de las principales cadenas, marcó amplias diferencias entre distintas regiones del país.

Estos datos surgen de un relevamiento que llevó adelante la consultora Analytica en todo el territorio nacional y comparó los precios de la canasta básica para un grupo familiar de cuatro personas, con el objetivo de exponer las fuertes asimetrías de costos existentes entre las provincias argentinas.

Los especialistas tomaron los precios de cierre del mes pasado para conformar un mapa detallado sobre el impacto del consumo en el bolsillo de los trabajadores. Mientras el conurbano bonaerense registró los valores más bajos, por encima de los $850.000, las familias de la Patagonia destinaron un 14,3% más de dinero para adquirir los mismos productos esenciales, con gastos que superaron los $980.000.

"Para garantizar la comparabilidad entre provincias, los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque", subrayaron desde la consultora privada, con una metodología permitió establecer una medición precisa sobre cuánto cuesta consumir en diferentes puntos del país.

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