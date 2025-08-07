7 de agosto de 2025 Inicio
La inflación de la Ciudad de Buenos Aires se aceleró en julio y alcanzó el 2,5%

El índice de precios porteño volvió a subir por segundo mes consecutivo. La dato interanual se ubica en 40,9%.

Los alimentos tuvieron un alza de 1,8%.

Los alimentos tuvieron un alza de 1,8%.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse en julio por segundo mes consecutivo y alcanzó el 2,5%, dato más alto desde marzo de este año. Por su parte, la variación acumulada del año se elevó hasta los 18,1%, y la interanual se ubicó en el 40,9%.

La división que impulsó la suba anunciada por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño fue Restaurantes y Hoteles (5,3%), seguido de Seguros y Servicios Financieros (3,8%), Recreación y Cultura (3,6%), Transporte (3,6%) e Información y Comunicación (2,8%).

Por su parte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,3% al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda. A su vez, transporte promedió un incremento de 3,6%, por la suba en los precios de los pasajes aéreos, de los combustibles y de los colectivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDECBA/status/1953471476532675002&partner=&hide_thread=false

Alimentos y bebidas aumentó 1,8% por el avance de verduras, tubérculos y legumbres (+6,9%), carnes y derivados (+1,2%) y pan y cereales (+1,6%). Por último, recreación y cultura se elevó 3,6% e incidió por las subas en los valores de los paquetes turísticos.

Bienes y servicios: cómo fue la dinámica en julio

Durante el séptimo mes del año, los bienes tuvieron una suba de 1,2%, por debajo de los servicios que aumentaron 3,3%. En el primer caso, presionaron al alza la suba en alimentos y combustibles pero la caída en los precios de indumentaria le quitó presión. Servicios en cambio estuvo influenciada por la suba en los precios de los alojamientos en hoteles y comidas en restaurantes por la temporada alta, sumado a la suba de alquileres, gastos de viviendas, y paquetes turísticos.

De esta manera, en los primeros siete meses del año los bienes acumularon una suba de 12,5% y los servicios de 21,8%. En términos interanuales, ambas agrupaciones se desaceleraron hasta: 26,7% interanual. en el caso de los bienes (-2,9%. respecto del mes previo) y 50,9%% en el caso de los Servicios (-4,4%.).

