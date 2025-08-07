7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La mayoría de los gremios perdió un 4% contra la inflación en el primer semestre del 2025

Con excepción de SMATA y los bancarios, el resto de los grandes gremios perdió contra la inflación en la primera mitad del año.

Por
La mayoría de los gremios perdieron un 4% contra la inflación en el primer semestres del 2025
La mayoría de los gremios perdieron un 4% contra la inflación en el primer semestres del 2025

En el primer semestre del 2025 la mayoría de los grandes gremios cerró sus paritarias por debajo de la inflación del mismo periodo. De los doce principales sindicatos relevados, solo el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) ganó ganarle a la inflación, con una mejora real de algo más de dos puntos. Los bancarios empataron mientras que los demás gremios registraron bajas.

Los alimentos tuvieron un alza de 1,8%.
Te puede interesar:

La inflación de la Ciudad se aceleró en julio y llegó a 2,5%

En el contexto de ajuste fiscal, los ferroviarios encabezan la caída salarial con más de 10% de pérdida real, seguidos por los trabajadores de edificio (Suterh), con una caída del 8,2%, y estatales de UPCN, con un retroceso del 6%, según reveló un informe de la consultora Synopsis.

image

En términos de volumen de trabajadores, la caída promedio fue del orden del 4% para sectores como comercio, construcción y metalúrgicos. La dinámica paritaria había mostrado un repunte en abril, empujada por la inflación de marzo. Pero se frenó en los tres meses siguientes. En julio, los aumentos proyectados se ubican en un 25% anual, el nivel más bajo desde 2021.

La suba salarial promedio del último mes fue de apenas 1,6%, una desaceleración “fuerte” respecto al 2,3% de junio. Si la inflación de julio –estimada por consultoras entre 1,8% y 2%– se concreta, el informe advierte: “Volveríamos a tener un mes negativo para la dinámica precios-salarios”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los gurúes de la city aumentaron las expectativas de inflación.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para julio y agosto

En el sector del consumo masivo ya avizoran la aparición del “desgramaje”, 

Se viene el "desgramaje", un viejo ardid conocido por los argentinos

Inflación: el nuevo cálculo del Indec regirá desde fines de 2025, según el acuerdo con el FMI.

El FMI anunció que el nuevo cálculo de inflación del Indec regirá desde fines de 2025

En el día del panadero aseguran que el consumo de pan cayó un 53% en el 2025

En el Día del Panadero, advierten que el consumo de pan cayó un 53% en el 2025

play

Por la suba del dólar, hay aumentos de entre 3% y 9% en las góndolas

La imagen de Javier Milei cayó un 4% en julio y crece la percepción negativa sobre su gestión

La imagen de Javier Milei cayó un 4% en julio y crece la percepción negativa sobre su gestión

Rating Cero

Charlotte y Alex Caniggia se encuentran peleados hace mucho tiempo por Melody Luz.
play

Crisis en la familia Caniggia: Alex bloqueó a Charlotte en todas las redes sociales

Netflix lo vuelve a hacer: estrenó una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota que te dejará sin palabras.
play

Una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota te dejará sin palabras: de cuál se trata

Entre la desesperación y lo ilegal: ¿qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix?.
play

Entre la desesperación y lo ilegal: qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix

La China Suárez tendrá que viajar hasta 14 veces entre Argentina y Turquía.
play

La China Suárez tomará 14 vuelos entre Argentina y Turquía hasta fin de año

Lee Curtis y Lohan vuelven a compartir pantalla como madre e hija para Otro viernes de locos (2025). 

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven para "Otro viernes de locos": ¿es una secuela efectiva?

La Sole se refirió a la polémica con un familiar de La Voz Argentina.

La Voz Argentina: Soledad respondió a la polémica por un inesperado escándalo con un familiar

últimas noticias

Los famosos se conocieron en 2020 en medio del proceso judicial de ella contra su exmarido.

Emanuel Ortega declaró en el juicio por abuso a Julieta Prandi: "Una persona ultrajada y rota"

Hace 25 minutos
Julieta Prandi y Natalia, su hermana.

La hermana de Julieta Prandi cargó contra su excuñado: "Era una especie de carcelero"

Hace 28 minutos
La Justicia Electoral ordenó dar marcha atrás en los cambios de lugares de votación en La Matanza

La Justicia Electoral ordenó dar marcha atrás con los cambios de lugares de votación en La Matanza

Hace 32 minutos
play
Charlotte y Alex Caniggia se encuentran peleados hace mucho tiempo por Melody Luz.

Crisis en la familia Caniggia: Alex bloqueó a Charlotte en todas las redes sociales

Hace 33 minutos
Datos del Indec: en junio la producción industrial cayó un 1,2% mensual

Datos del Indec: en junio la producción industrial cayó un 1,2%

Hace 37 minutos