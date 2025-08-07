La mayoría de los gremios perdió un 4% contra la inflación en el primer semestre del 2025 Con excepción de SMATA y los bancarios, el resto de los grandes gremios perdió contra la inflación en la primera mitad del año. Por







En el primer semestre del 2025 la mayoría de los grandes gremios cerró sus paritarias por debajo de la inflación del mismo periodo. De los doce principales sindicatos relevados, solo el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) ganó ganarle a la inflación, con una mejora real de algo más de dos puntos. Los bancarios empataron mientras que los demás gremios registraron bajas.

En el contexto de ajuste fiscal, los ferroviarios encabezan la caída salarial con más de 10% de pérdida real, seguidos por los trabajadores de edificio (Suterh), con una caída del 8,2%, y estatales de UPCN, con un retroceso del 6%, según reveló un informe de la consultora Synopsis.

image En términos de volumen de trabajadores, la caída promedio fue del orden del 4% para sectores como comercio, construcción y metalúrgicos. La dinámica paritaria había mostrado un repunte en abril, empujada por la inflación de marzo. Pero se frenó en los tres meses siguientes. En julio, los aumentos proyectados se ubican en un 25% anual, el nivel más bajo desde 2021.

La suba salarial promedio del último mes fue de apenas 1,6%, una desaceleración “fuerte” respecto al 2,3% de junio. Si la inflación de julio –estimada por consultoras entre 1,8% y 2%– se concreta, el informe advierte: “Volveríamos a tener un mes negativo para la dinámica precios-salarios”.