La industria volvió a caer en mayo: retrocedió casi 5% interanual y 0,8% frente a abril

Un informe de la Unión Industrial Argentina advirtió que la actividad manufacturera registró un nuevo retroceso durante mayo. Aunque algunos sectores mostraron mejoras puntuales, el nivel productivo continúa lejos de los registros de años anteriores.

La industria argentina volvió a mostrar señales de deterioro durante mayo. De acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción manufacturera registró una baja cercana al 5% en comparación con el mismo mes de 2025 y también cayó 0,8% respecto de abril, en un contexto marcado por la retracción de la demanda y la falta de recuperación sostenida .

El trabajo, elaborado sobre la base de datos de consumo energético, indicadores sectoriales y consultas empresariales, mostró un desempeño dispar entre las distintas ramas fabriles. Sin embargo, la entidad advirtió que las mejoras observadas en algunos sectores no alcanzaron para modificar el escenario de estancamiento que atraviesa gran parte del entramado industrial.

El relevamiento de la UIA señaló entre las actividades que lograron mostrar cierto repunte mensual a la construcción y la industria automotriz. Los despachos de cemento crecieron 3,5% frente a abril y el Índice Construya avanzó 1,9%, mientras que la producción de vehículos registró una mejora de 2,2%, aunque ambos sectores permanecen por debajo de los niveles que exhibían años atrás.

El informe también identificó algunos segmentos con mejor desempeño relativo, entre ellos los vinculados a la cosecha, la molienda de oleaginosas, la refinación de petróleo, la producción de motocicletas y la industria farmacéutica. Aun así, tanto la UIA como los datos del Indec coinciden en que la mayoría de los rubros manufactureros continúan su operación con niveles de actividad inferiores a los registrados en 2022.

Las mayores dificultades volvieron a concentrarse en actividades ligadas al consumo interno. El sector textil registró una caída interanual de 22,2%, mientras que el rubro de indumentaria, cuero y calzado sufrió una baja de 15,9%, afectado por el menor poder de compra de los hogares y una creciente competencia de productos importados.

La producción de maquinaria y equipos también continuó en terreno negativo, con una retracción interanual de 20,2%, impulsada principalmente por una menor fabricación de maquinaria agrícola. A su vez, el patentamiento de maquinaria industrial descendió 11,2% durante mayo, una señal que refleja la cautela de las empresas a la hora de invertir.

Otros indicadores relevantes tampoco lograron escapar a la tendencia. La actividad metalmecánica retrocedió 1,4% frente a abril y la producción de bebidas cayó 3,1% en la comparación mensual. El informe además detectó dificultades persistentes en sectores como la siderurgia, la petroquímica y las industrias de caucho, plástico y productos electrónicos.

La preocupación pasa por la falta de una recuperación firme

Según advirtió Infobae, uno de los datos que más inquieta a los analistas es que la mejora de algunos sectores no alcanza para revertir el cuadro general. La demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales mostró una caída mensual de 2,1%, mientras que las exportaciones hacia Brasil registraron una baja de 7,6%, afectadas por una menor venta de vehículos y productos primarios.

En ese contexto, la UIA advirtió que la industria continúa sin encontrar un piso de recuperación. La combinación de consumo debilitado, pérdida de competitividad frente a las importaciones y un comercio exterior menos dinámico configura un escenario complejo para la actividad manufacturera, que sigue lejos de recuperar los niveles de producción observados en años anteriores.