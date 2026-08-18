Salma Hayek y el tierno saludo a su nieto Panchito: 'No puedo amarlo más' La actriz mexicana enterneció a sus seguidores en redes sociales con el saludo al bebé, nacido entre proyectos cinematográficos. Agregar C5N en









El bebé se llama François, igual que su papá, su abuelo y su bisabuelo. Redes sociales

Salma Hayek Pinault vive un o de los momentos más emotivos de su vida. La actriz, de 59 años, mostró al bebé en redes sociales y enterneció a sus casi 30 millones de seguidores.

Entre el rodaje de dos producciones y su regreso al cine mexicano, la famosa habló en español con el recién nacido: "Tenemos la bendición de dar la bienvenida a la cuarta generación viva de Francois", empezó.

El nieto de Hayek se llama François, como su padre, su abuelo y el bisabuelo que fundó el grupo empresarial Kering: "Aunque le llamaré "Panchito", Parece que le encanta, y no puedo amarle más", detalló con un video en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) En las imágenes se la ve alzando al bebé y hablándole dulcemente en español provocándole una carcajada, en una salida familiar. "¿Qué estará soñando? Te da mucha risa tu abu, nos estamos carcajeando mi niño hermoso".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Salma Hayek con proyectos y desarrollos en cine Salma Hayek vive un presente movido con variios proyectos y desarrollos para volver al cine mexicanao. En enero pasado un proyecto de largometraje en Jalcomulco, Veracruz, que llamó Carta de amor a México y que fue presentado en el Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. La idea busca resaltar locaciones locales con un sistema de incentivos fiscales para el cine.

En paralelo, filmó en Nueva Jersey la tercera entrega de Son como niños (Grown Ups 3) para Netflix, donde retoma su icónico personaje de Roxanne junto al elenco original integrado por Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider.