18 de agosto de 2026 Inicio
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El DT del Inter Miami reveló cómo está Lionel Messi tras la muerte de su padre

Guillermo Hoyos se refirió al estado emocional del 10 en la previa del partido ante Philadelphia Union tras su regreso al equipo luego de la muerte de su padre, Jorge, en Rosario.

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Lionel Messi en el Inter Miami.

Lionel Messi en el Inter Miami.

El DT del Inter Miami, Guillermo Hoyos, habló sobre Lionel Messi luego de que el 10 de la Selección argentina regresara a Estados Unidos tras la muerte de su padre Jorge en Rosario. "Se ve bien, manifestándose en el campo que conoce tan bien, y lo veo en paz", señaló el entrenador argentino en la previa del partido con Philadelphia Union.

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Hoyos ya se había referido a Leo antes del partido con Nashville y había remarcado: "Lo de Leo creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco, por el hecho de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro".

Las Garzas enfrentarán este miércoles a Philadelphia desde las 20:30 (hora argentina) en el Subaru Park de Chester, por la fecha 20 de la MLS 2026. El Inter Miami necesita recuperarse después de una semana complicada ya que perdió 4-1 ante Nashville y quedó eliminado de la Leagues Cup, por lo que buscará volver al triunfo para no alejarse del líder de la Conferencia Este.

El capitán de la selección se lesionó y el Inter de Miami suspendió el amistoso que tenía programado.

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"Tengo dudas de que vaya a seguir jugando mucho tiempo más": Lionel Messi despidió a su padre

Lionel Messi despidió el último miércoles a su papá con una extensa y emotiva carta publicada en sus redes sociales. A cuatro días de su muerte, el futbolista recordó distintos momentos de su vida junto a él y reveló el impacto que tuvo su ausencia durante el último Mundial.

En uno de los pasajes más fuertes del mensaje, el capitán de la Selección argentina puso en duda su continuidad en el fútbol. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", escribió.

Messi contó que su padre lo acompañó desde sus primeros pasos en el deporte y lamentó que haya muerto cuando, según consideraba, faltaba poco para terminar de compartir su carrera. "Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", expresó.

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El jugador también recordó cuánto había insistido Jorge para que disputara el último Mundial. Según relató, días antes del comienzo del torneo su estado de salud había empeorado considerablemente. Sin embargo, Messi mantenía la esperanza de llegar a la final para que su padre pudiera viajar y verlo jugar.

"Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", contó. Finalmente, Argentina llegó al partido decisivo, pero Jorge no pudo estar presente. Messi explicó que después de cada encuentro esperaba recibir el mensaje de su padre y que, cuando dejó de llegar, comprendió que la situación era realmente grave.

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