Apagón masivo en La Plata: 18 mil usuarios siguen sin luz tras el incendio en la subestación

Los equipos continúan trabajando para restablecer el servicio y durante la madrugada fue devuelto en algunos hogares. Llegaron a verse afectadas 65 mil viviendas.

Se reestablece el servicio en La Plata.

Luego del apagón sufrido en La Plata por el incendio en la Estación Transformadora Tolosa , el servicio de electricidad de la ciudad todavía está siendo reestablecido. Las autoridades de la empresa informaron que todavía más de 18 mil usuarios siguen sin luz y será devuelto con el correr de las horas.

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En la última actualización que aparece en la página web expresaron: “Informamos que la cantidad de usuarios sin servicio se redujo a 18.100, como resultado de la incorporación progresiva de grupos electrógenos en las zonas afectadas”.

Y agregaron: “ Nuestros equipos continúan trabajando en la instalación de más de 15 grupos electrógenos para avanzar en la normalización del suministro en las zonas afectadas tras el incendio en Tolosa . Cada intervención se realiza garantizando las condiciones de seguridad para los usuarios, el personal y las instalaciones”.

El hecho se produjo alrededor de las 2:30 de la madrugada el lunes en las instalaciones ubicadas en la Calle 528, entre el Camino General Belgrano y la Calle 9. Alrededor de las 22, solo faltaba el 4,5% de la población total que tiene a usuarios de la EDELAP.

De los 65 mil usuarios afectados de La Plata, algunos eran del casco urbano de la ciudad y otros de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, José Hernández, Gonnet, Ensenada, Lisandro Olmos y Manuel B. Gonnet.

Cómo será el operativo para recuperar el suministro

La distribuidora puso en marcha tareas para reconfigurar la red y recuperar progresivamente el servicio. La prioridad está puesta en los establecimientos considerados esenciales, especialmente los centros de salud.

"Nuestros equipos están trabajando en la reconfiguración de la red y la reposición progresiva del servicio, priorizando establecimientos de salud y servicios esenciales, informó la empresa.

Para avanzar con la reposición, la empresa desplegó personal técnico y grupos electrógenos en distintos puntos afectados. Edelap aseguró que mantendrá el operativo de manera continua hasta alcanzar la normalización del suministro. "Seguimos trabajando de manera ininterrumpida hasta normalizar el suministro", señalaron en el comunicado.

La compañía también pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y señaló que comunicará las novedades a través de sus canales oficiales.