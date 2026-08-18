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Qué dijo Sabrina Rojas sobre una posible reconciliación con Luciano Castro: "Estamos muy..."

La actriz habló sobre su vínculo actual con el padre de sus hijos y dejó una definición que sorprendió al ser consultada por los rumores.

Sabrina Rojas y Luciano Castro.

Sabrina Rojas y Luciano Castro.

La presentadora de televisión y modelo Sabrina Rojas volvió a referirse a su vínculo con el actor Luciano Castro y fue contundente cuando le preguntaron si existe alguna posibilidad de reconciliación. “No, ni él conmigo. Nos queremos pero lejos jajaja”, respondió la actriz, dejando en claro que no imagina un regreso sentimental con su expareja.

La mediatica comentó que famosa intentó robarle a su pareja hace un tiempo.
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Ante la consulta sobre una segunda oportunidad, Rojas profundizó su postura: “Estamos muy lejos de eso”. De esta manera, diferenció el buen vínculo familiar que mantiene con Castro de cualquier posibilidad de retomar la relación amorosa.

La definición llega después de que, en mayo de 2026, la propia Rojas describiera el vínculo actual con el padre de sus hijos como un momento positivo. “Ahora estamos en un buen momento, está todo mucho más tranquilo”, había señalado, aunque aclaró que tienen períodos de mayor y menor contacto.

Además, el contexto sentimental de la actriz cambió en los últimos meses: en agosto confirmó el final de su relación con el exfutbolista José Chatruc después de seis meses, al explicar que entre ambos “hubo una magia que se desvaneció”.

Por qué se habían separado Sabrina Rojas y Luciano Castro

Rojas y Castro terminaron su relación en 2021 después de alrededor de 11 años juntos y dos hijos, Esperanza y Fausto. En aquel momento, la actriz resumió la situación con una frase que marcó el tono de la separación: “Nos separamos como pareja, no como familia”.

Meses después, Rojas explicó con mayor detalle qué había ocurrido durante la convivencia. Según relató, la pandemia primero los llevó a reencontrarse, pero el aislamiento prolongado también expuso problemas de la relación: “Estuvimos mucho dentro de casa. Quizá tenía que suceder para que esto termine”.

También describió diferencias personales entre ambos. “Luciano tiene complicaciones en la vida. Yo soy más simple, la paso bien en cualquier lugar; él se enrosca con la vida”, sostuvo entonces, al explicar cómo esas diferencias habían influido en el desgaste de la pareja.

Aunque atravesaron varias crisis, ambos mantuvieron el contacto por sus hijos y evitaron cortar el vínculo familiar. Incluso en 2021 Rojas había dejado abierta la posibilidad de que el futuro determinara qué ocurriría entre ellos; hoy, sin embargo, su respuesta es mucho más categórica. En 2025, además, formalizaron finalmente el divorcio, cuatro años después de la separación.

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