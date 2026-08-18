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¡Sorpresa!: Estefi Berardi, panelista de Bendita, anunció su embarazo

La periodista dio a conocer la feliz noticia en redes con un emotivo video junto a su pareja, Félix Orsatti.

Berardi dejó ver el instante exacto en que conocieron el resultado del test de embarazo.

Berardi dejó ver el instante exacto en que conocieron el resultado del test de embarazo.

Redes sociales

Estefi Berardi caudó sorpresa ante sus seguidores que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja: "Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas".

Sabrina Rojas y Luciano Castro.
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La panelista de Bendita, en El Nueve, publicó un emotivo video junto al empresario Félix Orsatti, y aseguró que cumplió el sueño de su vida: "Gracias a Dios por hacerlo posible", posteó la famosa.

La periodista mostró el instante donde ve el resultado de su test de embarazo y reaccionó con sorpresa y mucha ilusión: "¡Me muero! Es resultado positivo. Me descompongo... ¡Estoy recontra embarazada!".

Quién es Félix Orsatti, el novio de Estefi Berardi

Estefi Berardi está embarazada de su primer hijo jutno a su novio Félix Orsatti. La pareja lo anunció en redes con el resultado de un test de embarazo en vivo. El joven de 36 años, es un empresario del pádel de Mar del Plata con quien tiene una relación hace más de un año.

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