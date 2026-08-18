¡Sorpresa!: Estefi Berardi, panelista de Bendita, anunció su embarazo La periodista dio a conocer la feliz noticia en redes con un emotivo video junto a su pareja, Félix Orsatti. Agregar C5N en









Berardi dejó ver el instante exacto en que conocieron el resultado del test de embarazo. Redes sociales

Estefi Berardi caudó sorpresa ante sus seguidores que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja: "Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas".

La panelista de Bendita, en El Nueve, publicó un emotivo video junto al empresario Félix Orsatti, y aseguró que cumplió el sueño de su vida: "Gracias a Dios por hacerlo posible", posteó la famosa.

La periodista mostró el instante donde ve el resultado de su test de embarazo y reaccionó con sorpresa y mucha ilusión: "¡Me muero! Es resultado positivo. Me descompongo... ¡Estoy recontra embarazada!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estefi Berardi (@estefaniaberardi) La feliz noticia generó una ola de felicitaciones de sus colegas del espectáculo y de los fanáticos, que celebraron la llegada del primogénito: "MUCHAS FELICIDADES FAMILIA !!!", escribió Virginia Gallardo, entre otros.