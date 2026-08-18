18 de agosto de 2026 Inicio
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Convocan a una movilización al Ministerio de Economía por el crecimiento del endeudamiento entre las familias

Reclaman medidas para aliviar la situación de millones de hogares que acumularon deudas para afrontar gastos esenciales. La marcha estará encabezada por la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales.

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Convocan a una movilización al Ministerio de Economía por el crecimiento del endeudamiento entre las familias

La CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la UTEP y distintas organizaciones sociales se movilizarán este jueves 20 de agosto al Ministerio de Economía para reclamar respuestas frente al creciente endeudamiento de las familias argentinas.

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La concentración comenzará a las 14 en dos puntos de la Ciudad de Buenos Aires: Paseo Colón y Estados Unidos, y la intersección de las avenidas Independencia y Paseo Colón. Desde allí, las organizaciones marcharán hacia el Palacio de Hacienda, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250.

El reclamo apunta a visibilizar las dificultades que atraviesan millones de hogares para afrontar sus obligaciones. Según las organizaciones convocantes, muchas familias recurrieron al crédito para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios, mientras que la falta de financiamiento formal las llevó en algunos casos a buscar alternativas con condiciones abusivas.

Desde la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, advirtieron que la situación del endeudamiento en los barrios populares requiere una respuesta urgente y convocaron a la movilización junto con las centrales sindicales.

Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, reclamó la implementación de un programa estatal de desendeudamiento y sostuvo que las familias necesitan alternativas concretas para poder cancelar sus obligaciones.

"Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas", afirmó el dirigente, quien consideró que la problemática requiere una respuesta pública.

La protesta será una nueva muestra de coordinación entre organizaciones sociales y sindicales, que buscarán llevar el reclamo por el endeudamiento familiar hasta el Ministerio de Economía.

Los alarmantes datos del endeudamiento

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que la morosidad alcanzó el 7,6% en mayo, el nivel más alto de las últimas dos décadas. Sobre un total de 20,9 millones de deudores registrados en el sistema, alrededor de 5,8 millones se encontraban en situación de mora.

El relevamiento también mostró un fuerte deterioro entre los hogares. La morosidad de las familias en el sistema bancario pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026.

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