Los supermercados, mayoristas y autoservicios registraron fuertes caídas, mientras que el comercio electrónico y las farmacias fueron los únicos rubros con crecimiento.

El consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo y acumula un retroceso del 3% en el año

El consumo masivo registró en mayo una caída del 1,6% interanual y una caída del 3% en los primeros cinco meses del años , de acuerdo con un informe privado realizado por la consultora Scentia.

El comportamiento fue dispar según el canal de venta. Los supermercados de cadena lideraron las bajas con una caída del 4,2% interanual , seguidos por los autoservicios independientes (-1,3%) y los mayoristas (-1,6%).

La mayor caída se registró en limpieza de ropa y hogar (-8,2%), seguida por perecederos (-6,5%) y desayuno y merienda (-5,4%).

En contraposición, el comercio electrónico mantuvo un crecimiento del 29,9% interanual, aunque representa cerca del 5% del total de las ventas. Las farmacias también mostraron una mejora del 2,3% en el mismo período.

Entre los segmentos con variaciones positivas se destacaron las bebidas con alcohol (4,1%) y sin alcohol (3,3%).

El informe señala además que, en términos históricos, el nivel de consumo se mantiene por debajo de los registros previos: en comparación con enero de 2023, mayo se ubica en el 84,8% del volumen de ventas.

Los salarios subieron 3,7% en abril y 36,9% interanual, según el Indec

El índice de salarios se incrementó 3,7% en abril y acumula una suba de 12,7% con respecto a diciembre de 2025. El crecimiento mensual se debe a subas de 4,0% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 36,9%, como consecuencia de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 69,6% en el sector privado no registrado.

Mientras que acumuló una suba de 12,7% respecto de diciembre del año previo debido a aumentos de 10,1% en el sector privado registrado, 12,0% en el sector público y 19,7% en el sector privado no registrado.