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El consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo y acumula un retroceso del 3% en el año

Los supermercados, mayoristas y autoservicios registraron fuertes caídas, mientras que el comercio electrónico y las farmacias fueron los únicos rubros con crecimiento.

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El consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo y acumula un retroceso del 3% en el año

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El consumo masivo registró en mayo una caída del 1,6% interanual y una caída del 3% en los primeros cinco meses del años, de acuerdo con un informe privado realizado por la consultora Scentia.

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El comportamiento fue dispar según el canal de venta. Los supermercados de cadena lideraron las bajas con una caída del 4,2% interanual, seguidos por los autoservicios independientes (-1,3%) y los mayoristas (-1,6%).

La mayor caída se registró en limpieza de ropa y hogar (-8,2%), seguida por perecederos (-6,5%) y desayuno y merienda (-5,4%).

En contraposición, el comercio electrónico mantuvo un crecimiento del 29,9% interanual, aunque representa cerca del 5% del total de las ventas. Las farmacias también mostraron una mejora del 2,3% en el mismo período.

Entre los segmentos con variaciones positivas se destacaron las bebidas con alcohol (4,1%) y sin alcohol (3,3%).

El informe señala además que, en términos históricos, el nivel de consumo se mantiene por debajo de los registros previos: en comparación con enero de 2023, mayo se ubica en el 84,8% del volumen de ventas.

Los salarios subieron 3,7% en abril y 36,9% interanual, según el Indec

El índice de salarios se incrementó 3,7% en abril y acumula una suba de 12,7% con respecto a diciembre de 2025. El crecimiento mensual se debe a subas de 4,0% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 36,9%, como consecuencia de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 69,6% en el sector privado no registrado.

Mientras que acumuló una suba de 12,7% respecto de diciembre del año previo debido a aumentos de 10,1% en el sector privado registrado, 12,0% en el sector público y 19,7% en el sector privado no registrado.

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