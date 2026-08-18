Benjamín Vicuña tomó una decisión luego de las chicanas de Mauro Icardi que involucran a sus hijos Una fuerte disputa pública volvió a poner bajo la lupa los acuerdos familiares y generó un inesperado giro que podría cambiar las condiciones vigentes. Agregar C5N en









Sigue la disputa entre Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi.

El actor Benjamín Vicuña habría decidido revisar el acuerdo que mantenía con la actriz María Eugenia "La China" Suárez por los viajes internacionales de Magnolia y Amancio, luego del fuerte cruce que protagonizó con el futbolista y pareja de la artista, Mauro Icardi, en redes sociales. La versión fue difundida por la periodista Naiara Vecchio, quien aseguró: “Se rompió el acuerdo por los permisos de viaje de los hijos de la China y Vicuña. Nada sigue igual desde ahora, se habla todo de nuevo”.

El conflicto se desató después de que Vicuña hablara en PH, Podemos Hablar sobre la distancia con sus hijos. “Mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie”, expresó el actor. Sus declaraciones provocaron una inmediata respuesta de Icardi, quien cuestionó públicamente su manera de ejercer la paternidad.

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, escribió el futbolista. Y agregó: “Me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver”. El mensaje instaló nuevamente en el centro de la escena la relación de Vicuña con Magnolia y Amancio.

A partir de esta disputa, distintas versiones periodísticas señalaron que Vicuña habría decidido dejar sin efecto el esquema de permisos que permitía los traslados de los chicos entre Argentina y Turquía. Algunas publicaciones directamente hablan de una revocación del permiso, aunque la información disponible no muestra públicamente el documento que confirme ese extremo. Lo que sí fue informado es que el acuerdo habría quedado sujeto a una nueva negociación entre los padres.

Una vez más, las problemáticas por las distancias entre los padres de los chicos genera tensiones entre Benjamín Vicuña y La China Suárez. Así era el acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña El entendimiento entre La China Suárez y Vicuña había sido alcanzado después de las tensiones generadas por la mudanza de la actriz a Turquía junto a Mauro Icardi. El esquema contemplaba que Magnolia y Amancio pudieran viajar con su madre y mantener el contacto con su padre pese a la distancia entre Buenos Aires y Estambul.