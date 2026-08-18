18 de agosto de 2026 Inicio
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Claudio Vidal destacó la recuperación de un predio productivo y anunció nuevos proyectos

El gobernador recorrió las instalaciones de Santa Cruz Puede y resaltó el desarrollo de iniciativas destinadas a fortalecer el empleo y la producción local.

Por
Claudio Vidal

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. 

santacruz.gob.ar

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participó de un acto en el Polo Industrial y Comercial de Santa Cruz Puede S.A.U., donde presentó nuevos invernaderos hidropónicos y proyectos productivos, con el objetivo de ampliar las actividades económicas, generar empleo y fortalecer el abastecimiento de alimentos dentro del territorio provincial.

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El mandatario provincial repasó las obras realizadas para recuperar el predio y destacó el cambio de función que tuvo el espacio desde el inicio de su gestión. Según explicó, el lugar presentaba distintos problemas y ahora concentra iniciativas vinculadas con la producción, la industria y el desarrollo local.

Entre las propuestas que ya funcionan en el predio se encuentran la fabricación de puertas placas y macizas, varillas destinadas al sector rural, muebles, viviendas modulares e invernaderos. Vidal sostuvo que estas alternativas forman parte de una estrategia orientada a ampliar las capacidades productivas de Santa Cruz y generar nuevas oportunidades laborales.

El gobernador también puso el foco en los proyectos agropecuarios desarrollados junto con el Consejo Agrario Provincial y el Ministerio de Producción. Como ejemplo, mencionó una iniciativa de elaboración de pellets para alimentación ganadera impulsada por estudiantes de la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores, además de una planta de pelletizado instalada en esa localidad.

Otro de los puntos destacados fue la experiencia desarrollada en El Calafate, donde se trabajó sobre más de 300 hectáreas con cultivos de avena, cebada, trigo y arveja. Para Vidal, estas iniciativas permiten aprovechar recursos disponibles en la provincia y avanzar hacia una mayor participación de la producción santacruceña en el abastecimiento regional.

En relación con los invernaderos hidropónicos, Vidal remarcó su importancia para incrementar la oferta de alimentos producidos en Santa Cruz y reducir la necesidad de adquirir determinados productos fuera del territorio. Mencionó entre las alternativas a la lechuga, acelga, albahaca y perejil, con posibilidades de replicar el modelo en distintas localidades.

El mandatario sostuvo que una expansión de estas experiencias podría generar efectos sobre distintos sectores de la economía provincial, desde la producción de alimentos hasta el empleo. "Esto replicados cientos de veces en toda la provincia garantiza producción alimentaria, garantiza empleo, movimiento económico, garantiza desarrollo", afirmó durante su discurso ante trabajadores y representantes de cooperativas.

Vidal también ratificó el respaldo de su administración a Santa Cruz Puede S.A.U. y aseguró ante los trabajadores que la empresa estatal continuará con sus actividades. "Y a los que son parte de esta SAU, la vamos a defender. La SAU no se cierra", expresó, al destacar la continuidad de los proyectos que se desarrollan en el predio.

Además, el gobernador anticipó que próximamente comenzará la construcción de una planta de alimento balanceado dentro del predio. La iniciativa apunta a producir insumos para el sector ganadero en territorio provincial y contará con participación de trabajadores santacruceños, como parte de la estrategia oficial para fortalecer las cadenas productivas locales.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Crzuz se dirigió a su pueblo: "Está prohibido rendirse. Vamos a seguir adelante"

El mandatario resaltó el rol del trabajo y la producción como herramientas para mejorar las condiciones de vida de las familias. "Esto es digno, el trabajo es digno, la producción es digna. Sigan adelante, de esta forma se saca una familia. Adelante, con futuro", expresó durante el acto.

Al referirse al proceso de transformación impulsado por su administración, Vidal planteó que los resultados requieren continuidad y tiempo. "Claro que va a costar. Nosotros en dos años y medio no podemos cambiar la triste realidad que ha generado más de tres décadas de política nefasta", señaló, en referencia al escenario provincial que encontró al asumir.

El gobernador cerró su intervención con un mensaje dirigido a quienes participan de los proyectos y a la comunidad santacruceña, a quienes convocó a sostener las iniciativas productivas. "Está prohibido rendirse. Vamos a seguir adelante", afirmó, como síntesis del objetivo planteado durante la jornada.

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