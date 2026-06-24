24 de junio de 2026 Inicio
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Expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina: sería en noviembre y duraría tres días

Aunque el Vaticano mantiene el hermetismo, crece la expectativa por la gira que traería al Sumo Pontífice al país por varios días y que incluirá 10 días en Perú y uno y medio en Uruguay. Sería la primera visita papal desde 1987.

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Es inminente el anuncio de la gira sudamericana del papa León XIV.

Es inminente el anuncio de la gira sudamericana del papa León XIV.

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre de 2026 cobra cada vez más fuerza. Aunque el Vaticano aún no realizó un anuncio oficial, en la Iglesia Católica local crece el optimismo ante una gira que podría incluir al país y marcar el regreso de un Sumo Pontífice después de casi cuatro décadas. De concretarse, sería la primera visita papal a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II llegó al país en un viaje que quedó grabado en la historia de la Iglesia y de millones de fieles.

León XIV se reunió con el presidente de Perú.
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Fuentes de La Nación coincidieron en que la visita es "muy probable" y duraría tres días. El optimismo creció tras el reciente encuentro en el Vaticano entre el obispo castrense, Santiago Olivera, y el Santo Padre, quien ante el deseo de los fieles argentinos de recibirlo en su tierra natal respondió con una sonrisa y un enigmático "veremos".

El presidente Milei fue recibido por el Papa León XIV en 2025 en el Vaticano.

El presidente Milei fue recibido por el Papa León XIV en 2025 en el Vaticano.

La gira sudamericana de León XIV comenzaría en Perú, donde permanecería unos diez días visitando ciudades como Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cuzco. Posteriormente, el Pontífice llegaría a la Argentina, donde se estima que su agenda incluiría actividades en Santiago del Estero, Buenos Aires y Córdoba. El viaje pastoral concluiría con una breve escala de un día y medio en Uruguay, completando así un recorrido clave por la región.

De concretarse este viaje, se pondría fin a una prolongada ausencia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en territorio nacional. La última visita de un Papa a la Argentina ocurrió en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda y extensa gira por el país. Desde entonces, y a pesar de la expectativa que generaron distintos pontificados en las últimas décadas como el del papa Francisco, los fieles argentinos han esperado casi 40 años para volver a recibir a un obispo de Roma en suelo patrio.

Juan Pablo II llegó el 6 de abril de 1987 al país y se marchó el 12.

Juan Pablo II llegó el 6 de abril de 1987 al país y se marchó el 12.

Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei ha calificado la visita como una "muy grande probabilidad". Actualmente, la Cancillería argentina y la Secretaría de Culto trabajan en los detalles técnicos y la coordinación del viaje con las autoridades del Vaticano. Otros miembros del gabinete, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también han mantenido contactos con la Santa Sede para avanzar en los preparativos de la llegada.

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