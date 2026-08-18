Se filtró la escandalosa lista de "borrados" de la serie de Moria Casán: estos son los famosos que no aparecieron La propuesta es un éxito en Netflix. Sin embargo, salió a la luz una nómina de personajes relevantes en la vida de La One, que no aparecen ni son mencionados en la historia. Agregar C5N en









Griselda Siciliani encarna a Moria Casan en la serie.

Tras cuatro días de su estreno en Netflix, la ficción sobre la actriz y vedette Moria Casán sumó una nueva polémica alrededor de las figuras de la televisión que quedaron fuera de determinadas escenas. La discusión surgió en un programa de espectáculos en televisión donde analizaron qué personajes vinculados con la trayectoria de “La One” no tuvieron el protagonismo que algunos esperaban.

La serie resultó un éxito en la plataforma de streaming aunque a pocos días de su lanzamiento surgieron distintas polémicas en torno a su realización. Una de ellas tuvo que ver con los "borrados" en la producción sobre la vida de la artista.

La lista de borrados de la serie de Moria Casán Uno de los casos más llamativos fue el del conductor Marcelo Tinelli, especialmente porque la serie recrea momentos vinculados con el Bailando. “No lo nombran ni como Marcelo”, señaló Pampito al remarcar que el conductor no aparece mencionado directamente pese a su extensa relación profesional y personal con Moria. La ficción, sin embargo, fue presentada por la plataforma como una reconstrucción centrada en la propia Casán y no como una recreación exhaustiva de su época.

La ausencia de Tinelli, tal como se informó en Puro Show, también reavivó viejas declaraciones de Moria sobre el conductor. En una entrevista con Marcelo Polino, había opinado: “Marcelo me da una cosa de lástima. Lo veo que no encuentra el rumbo”. Y había agregado: “Era el hombre de televisión. Y de pronto que todo eso se desvanezca”.

Otro nombre que generó interrogantes fue el periodista Jorge Rial, cuya presencia también habría quedado reducida en momentos relevantes del relato. La discusión puso nuevamente sobre la mesa hasta dónde una biopic puede reconstruir una época sin incluir a todos sus protagonistas y cuánto pesa, en ese recorte, la decisión narrativa de concentrarse exclusivamente en la figura central.