Destituyeron al juez federal de Mar del Plata Alfredo López acusado de discriminación

El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura consideró que los mensajes publicados por Alfredo López en X excedieron los límites de la libertad de expresión y configuraron mal desempeño. El magistrado, que había denunciado una persecución ideológica, fue removido de su cargo al frente del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura destituyó hoy al juez federal de Mar del Plata Alfredo López, acusado de antisemitismo y discriminación a través de los mensajes publicados en la red social X. “El doctor López ha incurrido en la causal de mal desempeño” y el juez “debe cesar” en la magistratura, se concluyó.

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López había alegado una “persecución ideológica” en su contra y se amparó en la libertad de expresión, pero el jury —integrado por jueces, abogados, diputados y senadores— entendió que su conducta encuadró en la figura de mal desempeño.

Para el jury, sus comentarios no fueron “exabruptos aislados”, sino que se trató de reiteradas “expresiones agraviantes” contra toda una comunidad, lo que constituye una grave falta ética.

Sus expresiones en la red social incitaron “a la violencia simbólica”, con pretensión de “sometimiento y discriminación” en contra de la comunidad judía.

“ No se destituye a un juez por opinar. Se remueve a un juez porque su conducta pública, ejercida bajo la invocación de su investidura, se ha vuelto incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza pública que esa misma investidura exige”, se determinó.

El Jurado de Enjuiciamiento estuvo integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero (Tribunal Oral Criminal 25 de CABA), Néstor Barral (Cámara Federal de San Martín), la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria), y las senadoras María Monte de Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria).

Vale recordar que, luego del dictamen de la comisión de Acusación, Alfredo López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no se la aceptó. El Plenario —encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti— votó enviarlo al jury.

López fue acusado por el contenido de 15 mensajes en la red social. Las denuncias contra López fueron presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, letrado apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo, con base en los posteos y reposteos de la cuenta @JuezLopezMDP por el “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel”.

Los polémicos mensajes del juez Alfredo López

En el jury, donde actuaron como acusadores en nombre del Consejo el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques, la fiscalía mostró algunos de los 40 tuits que fundaron el dictamen.

Entre ellos, una encuesta que promovió López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, o la respuesta a un usuario diciendo “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.

También se señaló un mensaje en donde, usando la foto del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, en un acto, se preguntó: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

La defensa, por su parte, afirmó que no hubo “actos discriminatorios contra la comunidad judía”, se quejó porque las agrupaciones que lo denunciaron se “arrogaron” el derecho de cuestionar a un juez de la Nación “como si fuera en nombre de toda una colectividad” y criticó la “teatralización” de la acusación.

López se quejó diciendo que no se le pueden adjudicar a él “respuestas de terceros” y citó, para ello, un fallo en favor del presidente Javier Milei en la demanda iniciada por la madre de Ian Moche, el joven influencer con autismo, por sus posteos en X.

En ese sentido, dijo que esa sentencia estableció que los reposteos “no implican” coautoría. En su descargo, López aseguró que el juicio político no puede sancionar “opiniones personales”, resaltó que sus tuits no merecieron ni una denuncia penal ni una demanda civil, enfatizó que versaron sobre “asuntos públicos” a raíz de la decisión de la Corte Penal Internacional y reclamó diferenciar entre “crítica y discriminación”. “Denunciar un genocidio no es un acto de odio, sino un acto de defensa de los derechos humanos”, agregó.

Al evaluar sus mensajes, el jury entendió que no correspondía que siguiera siendo juez federal ni ocupar el Juzgado Federal 4 de Mar del Plata.