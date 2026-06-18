La confianza del consumidor subió por segundo mes consecutivo en junio, pero cayó un 6,1% interanual Se trata del índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, que se ubicó a la baja en comparación con el mismo mes de 2025, aunque creció un 6,41% con respecto a mayo. El indicador mide el optimismo de los hogares argentinos sobre su situación financiera actual y futura. Por Agregar C5N en









La confianza del consumidor subió por segundo mes consecutivo.

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El Índice de Confianza al Consumidor (ICC) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella subió un 6,41% en junio con respecto a mayo, por lo que se posicionó en 42,71 puntos y alcanzó su segundo aumento mensual consecutivo, aunque en la comparación interanual bajó un 6,1%.

El punto más alto del ICC durante el gobierno de Javier Milei fue en enero de 2025, cuando alcanzó los 47,38 puntos, mientras que desde ese mes acumula una baja del 9,86%. Sin embargo, lleva una suba del 19,97% luego del piso registrado en enero de 2024, cuando el índice había mermado a 35,60 puntos.

En tal sentido, el informe marcó que los hogares de menores recursos mostraron una mejora del 7,16%, mientras que en los sectores de ingresos altos el alza fue del 5,34%. Además, el Gran Buenos Aires encabezó las subas con un 10,01%, seguido por la Ciudad de Buenos Aires con un 4,78% y el Interior con un 2,06%.

La confianza del consumidor subió por segundo mes consecutivo. En tanto, el análisis detalló las variaciones en los componentes e informó que "el mayor incremento se observó en Bienes Durables e Inmuebles (+7,80%), seguido por Situación Personal (+7,79%), mientras que Situación Macroeconómica mostró una suba de 4,37%". También remarcó que "las Condiciones Presentes mostraron el incremento más pronunciado, con una suba de 8,77%, mientras que las Expectativas Futuras aumentaron 4,85%".