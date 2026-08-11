12 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Tras despedir a su padre, Lionel Messi dejó la Argentina y retomará su agenda con Inter Miami

El capitán de la Selección viajó junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos luego de permanecer tres días en Rosario por la muerte de Jorge Messi.

Por
Lionel Messi partió rumbo a Estados Unidos. 

Lionel Messi partió rumbo a Estados Unidos. 

Redes sociales

Lionel Messi dejó la Argentina este martes por la noche luego de permanecer tres días en Rosario junto a su familia tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El futbolista viajó rumbo a Estados Unidos acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

La increíble anécdota que contó Chapu Nocioni sobre Lionel Messi.
Te puede interesar:

La desopilante anécdota de Messi jugando a la Play con la Generación Dorada: "No me gocés"

El avión que trasladó al capitán de la Selección despegó cerca de las 22:30 con destino a Miami, donde se espera su arribo durante la madrugada de este miércoles. Messi había llegado al país el domingo, pocas horas después de conocerse el fallecimiento de su padre, y permaneció en el barrio Kentucky de Funes.

Durante su estadía, el jugador participó de la despedida íntima de Jorge Messi, realizada bajo un importante operativo de seguridad. La ceremonia terminó cerca de las 13 del domingo y familiares y allegados se retiraron sin realizar declaraciones, mientras distintos fanáticos se acercaron hasta las inmediaciones para dejar mensajes destinados al futbolista y sus seres queridos.

Luego de completar el viaje hacia Estados Unidos, Messi deberá definir su regreso a la actividad profesional con Inter Miami, en donde tiene previsto volver a los entrenamientos dirigidos por Javier Mascherano y prepararse para enfrentar este miércoles a León de México por la Leagues Cup, aunque todavía no está confirmado si el rosarino formará parte de la convocatoria.

"Solo le pido a Dios fuerzas": Celia Cuccittini rompió el silencio tras la muerte de Jorge Messi

Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi y viuda de Jorge Messi, se refirió por primera vez al fallecimiento de su marido a través de la periodista Marina Calabró en América TV. La comunicadora compartió al aire el mensaje que recibió de la mujer, quien atraviesa las horas posteriores a la despedida rodeada de sus familiares.

"Solo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible", expresó Celia en el mensaje que Marina Calabró leyó durante la emisión. Mientras tanto, Lionel Messi dejó en Rosario junto a su familia, tras varios días de acompañamiento familiar por la muerte de Jorge.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca le ganó 3-1 a Recoleta en el estadio de Huracán.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Recoleta por la Copa Sudamericana

River ya tiene la fecha y la hora de la reprogramación del partido por Sudamericana.

Conmebol confirmó la nueva fecha y sede: cuándo se jugará el partido postergado entre River e Independiente Santa Fe

Boca derrotó a Recoleta de Paraguay.
play

Boca dio una muestra de personalidad y le ganó 3-1 a Recoleta por la ida de los octavos de la Sudamericana

Un periodista deportivo, detenido por dar una información falsa sobre un fichaje que no se hizo.

Escándalo: detuvieron a un famoso periodista deportivo por difundir información falsa sobre un jugador de selección

Kevin Castagno, Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo son tres de los futbolistas apartados en River.

Confirmado: River vendió a uno de los futbolistas apartados por u$s5 millones

Los informes corresponden al FBI.

Un diario británico aseguró que desmantelaron un atentado contra Messi durante el Mundial

Rating Cero

Tras 10 años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron el sí.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: la imagen de la ceremonia privada

Denisse recibió el alta.

La ex Gran Hermano Denisse González recibió el alta, pero un detalle preocupó a sus fans: "Esto todavía no terminó"

Pepe Chatruc reveló su verdad sobre la separación con Sabrina Rojas.

Pepe Chatruc contó la verdad sobre su separación de Sabrina Rojas y un detalle no pasó desapercibido

Wanda le confesó a Eka que Mauro Icardi no miraba a otras cuando estaba con ella.

"Me sorprende...": revelaron la confesión que le hizo Wanda Nara a la enemiga de la China Suárez

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron que se casan. 

El romántico mensaje de De Paul a Tini Stoessel tras confirmar su casamiento: "La forma más linda de amar"

La cantante se quebró al recordar el último regalo del cantante antes de dejarla.

La Joaqui reveló qué costoso regalo le hizo Luck Ra antes de dejarla y dejó a todos sin palabras

últimas noticias

Lionel Messi partió rumbo a Estados Unidos. 

Tras despedir a su padre, Messi dejó la Argentina y retomará su agenda con Inter Miami

Hace 42 minutos
play

La escandalosa intervención del Puerto de Ushuaia: una excusa del Gobierno para quedarse con una caja millonaria

Hace 56 minutos
Gonzalo Galván es un psicólogo argentino oriundo de Santa Cruz.

Buscan a otro argentino desaparecido en Colombia tras el devastador terremoto

Hace 1 hora
Nicolás Kreplak, ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires.

Kreplak desmintió al Gobierno por el cobro a extranjeros en hospitales: "No es una medida real"

Hace 1 hora
Tras 10 años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron el sí.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: la imagen de la ceremonia privada

Hace 1 hora