Tras despedir a su padre, Lionel Messi dejó la Argentina y retomará su agenda con Inter Miami El capitán de la Selección viajó junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos luego de permanecer tres días en Rosario por la muerte de Jorge Messi. Por Agregar C5N en









Lionel Messi partió rumbo a Estados Unidos. Redes sociales

Lionel Messi dejó la Argentina este martes por la noche luego de permanecer tres días en Rosario junto a su familia tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El futbolista viajó rumbo a Estados Unidos acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

El avión que trasladó al capitán de la Selección despegó cerca de las 22:30 con destino a Miami, donde se espera su arribo durante la madrugada de este miércoles. Messi había llegado al país el domingo, pocas horas después de conocerse el fallecimiento de su padre, y permaneció en el barrio Kentucky de Funes.

Durante su estadía, el jugador participó de la despedida íntima de Jorge Messi, realizada bajo un importante operativo de seguridad. La ceremonia terminó cerca de las 13 del domingo y familiares y allegados se retiraron sin realizar declaraciones, mientras distintos fanáticos se acercaron hasta las inmediaciones para dejar mensajes destinados al futbolista y sus seres queridos.

Luego de completar el viaje hacia Estados Unidos, Messi deberá definir su regreso a la actividad profesional con Inter Miami, en donde tiene previsto volver a los entrenamientos dirigidos por Javier Mascherano y prepararse para enfrentar este miércoles a León de México por la Leagues Cup, aunque todavía no está confirmado si el rosarino formará parte de la convocatoria.

"Solo le pido a Dios fuerzas": Celia Cuccittini rompió el silencio tras la muerte de Jorge Messi Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi y viuda de Jorge Messi, se refirió por primera vez al fallecimiento de su marido a través de la periodista Marina Calabró en América TV. La comunicadora compartió al aire el mensaje que recibió de la mujer, quien atraviesa las horas posteriores a la despedida rodeada de sus familiares.

"Solo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible", expresó Celia en el mensaje que Marina Calabró leyó durante la emisión. Mientras tanto, Lionel Messi dejó en Rosario junto a su familia, tras varios días de acompañamiento familiar por la muerte de Jorge.