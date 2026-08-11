Mayo: los servicios públicos crecieron frente a 2025, pero retrocedieron contra abril

En mayo de 2026, la actividad de los servicios públicos registró un aumento del 2,4% interanual, según el INDEC, aunque en la comparación con abril mostró una leve caída del 0,3%. El desempeño estuvo marcado por la recuperación en electricidad y telecomunicaciones, mientras que el transporte de pasajeros incidió en la baja mensual, en un contexto de consumo moderado y variaciones estacionales en la demanda de energía y agua.
El dato del organismo reflejó un repunte sostenido frente al año pasado, pero también evidenció señales de desaceleración en el corto plazo. Esto se explica en que el desempeño sectorial fue dispar. Mientras la electricidad y el gas tuvieron un leve repunte interanual, condicionado por factores estacionales, el agua y saneamiento se mantuvieron estables con variaciones menores.
En cambio, el transporte de pasajeros incidió en la baja mensual, al mostrar menor movimiento respecto de abril.
Por su parte, las telecomunicaciones sostuvieron un crecimiento moderado, que aportó al alza interanual y compensó parcialmente la caída en otros rubros. En conjunto, el informe marca un escenario de recuperación anual, pero con un freno en el ritmo de expansión, lo que plantea dudas sobre la consistencia del repunte en los próximos meses.
En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la actividad de los servicios públicos se mantiene por encima del mismo período de 2025, reforzando la idea de recuperación anual. Además, sectores menores como correo y recolección de residuos tuvieron variaciones marginales, aunque aportan al panorama general de estabilidad en el conjunto de los servicios.