Mayo: los servicios públicos crecieron frente a 2025, pero retrocedieron contra abril Según el Indec, la actividad de los servicios públicos registró en mayo un aumento del 2,4% respecto del mismo mes de 2025, aunque mostró una baja del 0,3% en comparación con abril. Por Agregar C5N en









Leve repunte interanual en mayo en serviios públicos según el Indec. Redes sociales

En mayo de 2026, la actividad de los servicios públicos registró un aumento del 2,4% interanual, según el INDEC, aunque en la comparación con abril mostró una leve caída del 0,3%. El desempeño estuvo marcado por la recuperación en electricidad y telecomunicaciones, mientras que el transporte de pasajeros incidió en la baja mensual, en un contexto de consumo moderado y variaciones estacionales en la demanda de energía y agua.

El dato del organismo reflejó un repunte sostenido frente al año pasado, pero también evidenció señales de desaceleración en el corto plazo. Esto se explica en que el desempeño sectorial fue dispar. Mientras la electricidad y el gas tuvieron un leve repunte interanual, condicionado por factores estacionales, el agua y saneamiento se mantuvieron estables con variaciones menores.

En cambio, el transporte de pasajeros incidió en la baja mensual, al mostrar menor movimiento respecto de abril.

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Servicios públicos: la actividad subió 2,4% interanual en mayo de 2026 y cayó 0,3% con respecto al mes anterior https://t.co/mFCDTpU9wE pic.twitter.com/PbTkhZ7RH0 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 11, 2026

Por su parte, las telecomunicaciones sostuvieron un crecimiento moderado, que aportó al alza interanual y compensó parcialmente la caída en otros rubros. En conjunto, el informe marca un escenario de recuperación anual, pero con un freno en el ritmo de expansión, lo que plantea dudas sobre la consistencia del repunte en los próximos meses.