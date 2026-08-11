11 de agosto de 2026 Inicio
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Más de un millón de personas se quedaron sin cobertura de salud durante la era Javier Milei

La merma se condice con una pérdida del empleo privado y el aumento en las cuotas de la medicina prepaga. Además, el 49,9% de los jóvenes entre 15 y 29 años no cuenta con ninguna cobertura.

Por
OSECAC

OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, registró una caída del 20,2% en la cantidad de beneficiarios. 

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Los datos oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud, relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG) reflejaron la cruda realidad del sistema de salud en Argentina: desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, 1.246.285 personas se quedaron sin cobertura sanitaria privada, mientras que las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 de beneficiarios.

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El detalle marca que durante el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban ni con prepaga, ni obra social, ni mutual, este número se elevó a 10.674.416 en el primer trimestre de 2026. Por lo que este grupo pasó de ser el 32% al 35,6% de la población argentina.

Cuáles son las obras sociales que perdieron más afiliados

El trabajo analiza en detalle la cantidad de gente que se bajó de la cobertura de medicina de las distintas entidades. La única que logró expandirse fue la obra social de los monotributistas, OSDEPYM, que registró un crecimiento en el segmento de trabajadores.

En contrapartida, OSECAC, relacionada a los empleados de Comercio, sufrió una caída del 20,2% en la cantidad de beneficiarios desde noviembre de 2023. Mientras que en OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la merma representa un 15,9%, y OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados.

Qué pasa entre los jóvenes

Desde los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares indican que en el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban con prepaga, obra social ni mutual. Para el primer trimestre de 2026, dicho número subió a 10.674.416.

Entre los jóvenes de 15 y 29 años, la situación es peor: un 49,9% de las personas no tenía obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público. El dato representa 438.790 personas más en esa situación, comparado con el cuarto trimestre de 2023.

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