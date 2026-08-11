11 de agosto de 2026 Inicio
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Otra frase polémica de Adrián Ravier: "No hay Plan Platita para que la gente pague sus moras"

El vocero presidencial reconoció que la situación "es un problema", aunque aclaró que el último dato "marca que se ha empezado a revertir". A su vez, analizó que el plan económico es una herramienta que ayuda a revertir la situación.

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"En este momento tenemos a los bancos reuniéndose con personas físicas y jurídicas para tratar de dar una respuesta", destacó Ravier. 

El Gobierno volvió a desligarse este martes de la crisis de endeudamiento que sufren las familias argentinas. Lo reconoció como "un problema" aunque argumentó que apuesta al mercado y a un "acuerdo entre privados" para encontrarle una solución a la problemática.

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"Por supuesto somos sensibles al problema. No hay duda que es un problema. Nosotros pensamos que cuando vuelve el crédito a la Argentina puede llegar a darse este problema de que vuelvan las moras. Cuando pasa lo que ocurrió a mediados del año pasado, de incertidumbre, que impactó en la demanda de dinero, en la tasa de interés”, analizó en un primer momento el vocero presidencial Adrián Ravier en conferencia de prensa.

En este marco, consideró que "esto generó una situación en la cual la economía se resiente. Las tasas de interés se han elevado y las moras empezaron a hacerse más complejas e ir en aumento. El último dato marca que se ha empezado a revertir y ahí viene la declaración de Milei de que este acuerdo es entre privados. En este gobierno liberal sí creemos en las soluciones de mercado, de privados".

Para Ravier, la situación tiende a controlarse sin intervención directa del ministerio de Economía: ""En este momento tenemos a los bancos reuniéndose con personas físicas y jurídicas para tratar de dar una respuesta a este problema. Refinanciar estas moras a tasas más bajas y plazos más largos”.

Preocupación por la morosidad de las familias argentinas.

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“La solución está en camino. No es que somos ajenos al problema y creemos que no hay nada que hacer. El Gobierno justamente mantiene el equilibrio fiscal porque cree que es ancla para que baje la inflación, y es la herramienta que permite reducir el problema de las moras. Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen”, concluyó sobre el tema.

La morosidad de las familias subió a 12,8% en mayo

El último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió la crítica situación de las familias bajo el gobierno de Javier Milei: en mayo, la morosidad se triplicó respecto al 2025 y alcanzó el 12,8%, su nivel más alto en 20 años. El detalle marca que los pagos atrasados sobre tarjetas de crédito y préstamos personales llegaron a 13,1% y 15,9% del total, respectivamente.

"El ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, registrando un aumento de 0,4%. respecto del mes previo (+5,1 p.p. interanual)", señala el BCRA en su tradicional informe sobre bancos, donde argumenta que "el incremento de la mora del sector estuvo explicado principalmente por las financiaciones a las familias, cuyo indicador alcanzó 12,8%, 0,7% por encima del registro de abril (+8,3%. interanual).

En tanto, en durante el quinto mes del año el coeficiente de irregularidad de las financiaciones a empresas ascendió a 3,5%, 0,1% por encima del nivel del mes previo (+2,5% interanual).

Al momento de analizar la situación de cada de financiamiento por línea, se observa que el mayor ratio de irregularidad entre hogares la tienen los créditos personales, que alcanzaron en mayo un nivel de mora del 15,9% (10,4 puntos más que igual mes del año pasado). Seguido de tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%). Completan la lista los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y otros (39,3%).

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