Ricardo Diab defendió el informe que registró una caída de 3,8% en las ventas minoristas durante julio y sostuvo que el crecimiento del comercio electrónico no compensa el retroceso de las operaciones en locales físicos.

El presidente de la CAME le respondió a Galperin: "La venta online no alcanza a equilibrar la baja en la venta física"

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab , respondió a Marcos Galperin tras el cruce generado por el informe que registró una caída de 3,8% interanual en las ventas minoristas durante julio. “La venta online no alcanza a equilibrar la baja en la venta física” , sostuvo el dirigente en declaraciones a C5N .

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Galperin, dueño de Mercado Libre, había cuestionado el relevamiento de la CAME y señaló que el volumen de operaciones de su empresa creció 38% en moneda constante durante el último trimestre. Ante ese planteo, Diab reconoció el crecimiento del comercio electrónico, pero aseguró que no representa el comportamiento general del consumo.

“La caída del consumo no contrasta con el crecimiento que tiene la venta online. Nosotros lo reconocemos. Sabemos que a la empresa de Galperin le va muy bien y viene creciendo fuerte. Lo que decimos es que el crecimiento de la venta online no alcanza a equilibrar la baja en la venta física. En general, la caída del consumo existe”, afirmó.

La CAME informó que las ventas minoristas también retrocedieron 2,1% en julio respecto de junio y que acumularon una baja del 2,7% en los primeros siete meses del año.

Diab defendió la metodología utilizada por la entidad y remarcó que el relevamiento se realiza con los mismos criterios desde hace años. "Nosotros contamos con especialistas y profesionales muy importantes que generan la información. Es la misma estadística que venimos realizando hace años, que a veces da positivo, otras veces negativo. La metodología es siempre la misma”, explicó.

En ese sentido, cuestionó que los datos sean puestos en duda cuando reflejan una caída. “No recibimos cuestionamientos cuando los datos son positivos. Incluso hubo autoridades que han felicitado a CAME por los datos de otros informes”, agregó.

El titular de la entidad sostuvo además que los dos fenómenos señalados durante la discusión pueden coexistir. “Las dos cosas son verdad. Es verdad que creció un 38% la venta online para la empresa del señor y es verdad que en el consumo tuvo un 3,8% de caída”, afirmó.

Y planteó: “Si fuera diferente, ¿por qué hay baja de recaudación? ¿Acaso las personas compran manteca y leche vía online?”.

Preocupación por la caída del consumo y el cierre de comercios

Entre los factores que explican la caída del consumo, Diab mencionó la suba de la inflación y el deterioro de los salarios. Además, anticipó un escenario poco favorable para los próximos meses. “En los próximos meses no tenemos motivos para decir que el consumo vaya a mejorar”, sostuvo.

También advirtió sobre el cierre de locales comerciales por el aumento de los alquileres y los servicios, sumado al retroceso de las ventas. “Cuando hay movimiento económico se deja de hablar del precio de los impuestos y los alquileres. Eso se empieza a notar cuando empiezan las dificultades”, explicó.

Por otra parte, alertó sobre el impacto de la apertura de las importaciones en los comercios y empresas locales. “Competimos contra el Estado chino que tiene precios imposibles de competir”, afirmó.

Finalmente, Diab defendió el trabajo de la CAME y aseguró que los datos publicados reflejan lo que observa en sus recorridas por el país. “Es muy duro escuchar denostar los datos que publicamos hace muchísimos años. No se trata de números fríos, le pueden preguntar a los integrantes de nuestra confederación cómo le va a cada quién. Yo recorro todo el país y no hay un solo lugar que me diga que están vendiendo más”, señaló.