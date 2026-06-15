15 de junio de 2026 Inicio
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El FMI destacó que Argentina logró reducir su inflación pese a la crisis energética global por la guerra en Medio Oriente

Un informe del organismo multilateral reveló que los precios en el país desaceleraron desde febrero de 2026. Este fenómeno se ubicó a contramano de las principales potencias, afectadas por el encarecimiento de la energía a causa del conflicto bélico.

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Kristalina Georgieva junto a Milei y Caputo.

Kristalina Georgieva junto a Milei y Caputo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó a la Argentina como uno de los pocos países que logró reducir su inflación desde febrero de 2026, a pesar del shock energético mundial provocado por la guerra en Medio Oriente. Un reciente informe del organismo reveló esta tendencia local a contramano del escenario económico internacional.

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El análisis de la entidad exhibió una caída cercana a 0,7 puntos porcentuales para el país. En el extremo opuesto, naciones como Francia, Italia y los Estados Unidos registraron incrementos superiores a 1,5 puntos por el repentino encarecimiento de los combustibles.

La evolución argentina coincidió con el índice de precios de mayo, que marcó un 2,1%. Para mitigar el efecto de la volatilidad externa, las petroleras locales, con YPF a la cabeza, aplicaron mecanismos para contener el valor de la nafta en los surtidores.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, analizó este contexto en un documento oficial. "La economía mundial resiste el impacto de la guerra, por ahora", evaluó la funcionaria en su texto sobre las consecuencias financieras del enfrentamiento armado.

La crisis energética afecta a diversas regiones del planeta

El aumento del petróleo, que escaló un 30% por encima de los valores previos a la contienda, golpeó con severidad a Europa. Ese continente sufrió una fuerte aceleración de los precios a raíz de su dependencia de las importaciones de gas y crudo.

África resultó otra de las áreas más vulnerables ante la suba de los costos operativos y el riesgo de inseguridad alimentaria. En sintonía, los mercados emergentes de Asia enfrentaron gastos mayores por la energía y depreciaciones cambiarias.

Incluso los países exportadores del Golfo Pérsico involucrados de forma directa en el choque militar padecieron consecuencias negativas. El organismo financiero proyectó contracciones de la actividad para cinco de las ocho naciones de esa zona durante este año.

Más allá de estos desequilibrios regionales, potencias como China y los Estados Unidos sostuvieron el nivel de la economía global. El uso de reservas estratégicas y las inversiones en tecnología permitieron amortiguar los primeros efectos de la contienda mundial.

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