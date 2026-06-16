La utilización de la capacidad instalada alcanzó su nivel más bajo desde la pandemia y crece la preocupación por el empleo.

Se profundiza la crisis en la industria metalúrgica: la actividad cayó 5,1% en mayo y la capacidad instalada bajó del 40%

La industria metalúrgica volvió a registrar indicadores negativos durante mayo y profundizó un escenario de recesión que afecta a gran parte del entramado productivo. Según el último relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad retrocedió 5,1% en comparación con el mismo mes del año pasado y cayó 1,4% respecto de abril.

El consumo de carne volvió a caer en mayo y alcanzó el peor registro en 20 años

Con estos resultados, el sector acumula una baja del 6% en los primeros cinco meses de 2026 , en un contexto marcado por la debilidad de la demanda y la menor utilización del aparato productivo.

Uno de los datos más preocupantes del informe fue la caída en el nivel de uso de la capacidad instalada, que descendió hasta el 39,8%. Se trata del registro más bajo desde mayo de 2020, en plena pandemia de coronavirus, y del tercer peor dato de toda la serie histórica.

Desde ADIMRA advirtieron que este nivel refleja un funcionamiento muy limitado de las plantas industriales y confirma la persistencia de un escenario recesivo para la actividad manufacturera.

El presidente de la entidad, Elio Del Re , señaló que la demanda continúa mostrando signos de debilidad en distintos segmentos de la industria, lo que genera dificultades crecientes para las empresas del sector.

Las bajas fueron generalizadas en casi todos los rubros relevados. La única excepción fue el segmento de carrocerías y remolques, que mostró una leve mejora del 1,9%.

En el otro extremo, fundición encabezó las caídas con una contracción del 8,9%, seguida por maquinaria agrícola, que retrocedió 8,6% y registró su primera baja del año. También se observaron descensos en bienes de capital (-6,8%), equipamiento médico (-6,3%), otros productos de metal (-4,4%), autopartes (-2,9%) y equipos y aparatos eléctricos (-2,6%).

Caída del empleo en el sector metalúrgico

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales de recuperación. Siete de cada diez empresas consultadas por ADIMRA no prevén mejoras en sus niveles de producción durante el próximo trimestre.

En paralelo, el empleo en el sector continúa deteriorándose. El informe indicó que la cantidad de trabajadores cayó 2,2% en la comparación interanual y registró un retroceso del 0,2% frente al mes anterior, en línea con la desaceleración de la actividad.