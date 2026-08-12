12 de agosto de 2026 Inicio
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El frío no da tregua y se vienen precipitaciones por varios días: a qué hora llueve en el AMBA

Para este miércoles se pronosticaron alertas naranja y amarilla por frío extremo, nevadas y vientos fuertes que afectarán a 11 provincias.

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El frente frío continúa en el AMBA.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por nevadas intensas, vientos fuertes y bajas temperaturas extremas que afectarán a diversas regiones del país.

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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la jornada de este miércoles se presentará con cielo mayormente nublado, ambiente frío a fresco y condiciones ventosas. No se descarta la probabilidad de lluvias aisladas a partir de la tarde, con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 12 °C.

Alerta meteorológica por nevadas: cuáles son las provincias afectadas

A la misma vez, el organismo climático dispuso una alerta naranja por nevadas para las zonas cordilleranas de San Juan, La Rioja y Catamarca. En la zona se prevén acumulaciones de nieve de entre 60 y 120 centímetros durante el período de alerta, las cuales podrían ser superadas de forma puntual. Según informaron, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, visibilidad reducida y la probabilidad de viento blanco.

Alertas para este 12-8

Alertas para este 12-8

En paralelo, rige una alerta amarilla por nevadas para el sur de San Juan, el norte de Mendoza, Chubut y Río Negro. En estas áreas se esperan valores acumulados de entre 30 y 60 centímetros.

Alertas por vientos fuertes y frío extremo

Por su parte, las regiones cordilleranas de Catamarca, Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta amarilla por vientos intensos del sector oeste, con velocidades estimadas entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

A su vez, el SMN emitió una advertencia amarilla por frío extremo para localidades de Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires. Estas condiciones térmicas pueden generar efectos de leves a moderados en la salud, representando un riesgo particular para grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

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