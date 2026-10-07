La actividad de la construcción subió 0,4% respecto a julio, pero cayó 4,4% interanual en agosto

Los únicos dos rubros que subieron en el último año fueron "grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano" (19,4%) y "placas de yeso" (1,2%), el resto disminuyó hasta 18,4%, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos este miércoles.

La actividad de la construcción creció 0,4% en agosto respecto a julio, pero cayó 4,4% interanual en relación a agosto de 2026 , según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El único rubro que subió en el último año fue "grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano" con un salto de 19,4%, el resto se desplomó hasta 18,4%.

La industria manufacturera no se recupera y cayó un 3,2% interanual en agosto

La cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado disminuyeron 0,3% respecto a agosto de 2026 y también se redujo, por el mismo porcentaje, la superficie autorizada por los permisos de edificación en el último año.

Los datos del consumo de los insumos para la construcción en agosto muestran, con relación a igual mes de 2025, una suba de 19,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y de 1,2% en placas de yeso .

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Por otro lado, se observan bajas de 18,4% en asfalto; 17,0% en yeso; 13,0% en cales; 11,9% en pisos y revestimientos cerámicos; 11,4% en artículos sanitarios de cerámica; 9,7% en ladrillos huecos; 8,1% en hierro redondo y aceros para la construcción; 8,1% en cemento pórtland; 3,0% en hormigón elaborado; 2,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,8% en pinturas para construcción.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los primeros ocho meses del año en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,2% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 8,6% en pinturas para construcción; 4,5% en artículos sanitarios de cerámica; 2,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 0,9% en placas de yeso; y 0,8% en hormigón elaborado.

Por otro lado, se observan bajas de 12,2% en yeso; 10,4% en asfalto; 9,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 6,4% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,9% en ladrillos huecos; 5,8% en cales; y 3,9% en cemento pórtland.

Cuáles son las expectativas de las grandes empresas de la construcción para el porvenir de la actividad

El 76,2% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que el 13,3% estima que disminuirá y el 10,5%, que aumentará, según la encuesta cualitativa realizada por el Indec.

Las empresas que realizan principalmente obras privadas y que prevén que la actividad del sector aumentará en los próximos tres meses indican como principales causas el crecimiento de la actividad económica (28,4%) y la estabilidad de los precios (21,7%).

Mientas que quienes prevén que la actividad del sector disminuirá en los próximos tres meses indican como principales causas la caída de la actividad económica (32,2%) y los atrasos en la cadena de pagos (21,4%).