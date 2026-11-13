En septiembre, los salarios crecieron nuevamente por debajo de la inflación El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La variación interanual se ubica en 34,3%. El IPC del noveno mes del año había sido de 1,9%. Por Agregar C5N en









El Indec informó cómo variaron los salarios en abril.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes que, en septiembre, los salarios crecieron un 1,3% y acumulan una suba del 26,7% en lo que va del año. El dato se ubicó nuevamente por debajo de la inflación registrada en el noveno mes del año (1,9%).

Según el organismo estadístico, el índice mostró un incremento impulsado por una alza de 1,9% en el sector privado registrado y de 1,8% en el sector público. Este desempeño permitió que el total registrado acompañara la tendencia general del índice, que cerró el mes con un incremento de 1,3%.

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 34,3%, como consecuencia de los incrementos de 31,2% tanto en el sector privado registrado como en el sector público, y de 45,8% en el sector privado no registrado

Por su parte, los ingresos del sector privado no registrado sufrieron una caída mensual del 0,8%, rompiendo con la tendencia positiva que venían mostrando en los meses previos. No obstante, debido a los fuertes incrementos acumulados anteriormente, los trabajadores informales todavía lideran tanto la medición acumulada de 2026, con un 37,3%, como la comparación interanual, con un 45,8%.

Qué pasó con los salarios en los distintos sectores Al analizar el desempeño de los distintos segmentos registrados a lo largo del año, el sector público acumuló entre enero y septiembre una suba del 26,0%, superando al sector privado registrado, que avanzó un 22,7% en el mismo período. En la comparación contra septiembre de 2025, ambos sectores empataron con un incremento interanual del 31,2%.

Mientras que los salarios del subsector público nacional —que excluye a las universidades nacionales— registraron un salto mensual del 3,5%, los sueldos del subsector público provincial avanzaron un 1,3%, alcanzando subas acumuladas en 2026 del 24,6% y 24,8%, respectivamente. Salarios: el informe completo del Indec