13 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

En septiembre, los salarios crecieron nuevamente por debajo de la inflación

El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La variación interanual se ubica en 34,3%. El IPC del noveno mes del año había sido de 1,9%.

Por
El Indec informó cómo variaron los salarios en abril.

El Indec informó cómo variaron los salarios en abril.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes que, en septiembre, los salarios crecieron un 1,3% y acumulan una suba del 26,7% en lo que va del año. El dato se ubicó nuevamente por debajo de la inflación registrada en el noveno mes del año (1,9%).

El INDEC informó la capacidad instalada de septiembre. 
Te puede interesar:

La capacidad instalada de la industria se ubicó en 60,1% durante septiembre

Según el organismo estadístico, el índice mostró un incremento impulsado por una alza de 1,9% en el sector privado registrado y de 1,8% en el sector público. Este desempeño permitió que el total registrado acompañara la tendencia general del índice, que cerró el mes con un incremento de 1,3%.

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 34,3%, como consecuencia de los incrementos de 31,2% tanto en el sector privado registrado como en el sector público, y de 45,8% en el sector privado no registrado

Por su parte, los ingresos del sector privado no registrado sufrieron una caída mensual del 0,8%, rompiendo con la tendencia positiva que venían mostrando en los meses previos. No obstante, debido a los fuertes incrementos acumulados anteriormente, los trabajadores informales todavía lideran tanto la medición acumulada de 2026, con un 37,3%, como la comparación interanual, con un 45,8%.

Qué pasó con los salarios en los distintos sectores

Al analizar el desempeño de los distintos segmentos registrados a lo largo del año, el sector público acumuló entre enero y septiembre una suba del 26,0%, superando al sector privado registrado, que avanzó un 22,7% en el mismo período. En la comparación contra septiembre de 2025, ambos sectores empataron con un incremento interanual del 31,2%.

Mientras que los salarios del subsector público nacional —que excluye a las universidades nacionales— registraron un salto mensual del 3,5%, los sueldos del subsector público provincial avanzaron un 1,3%, alcanzando subas acumuladas en 2026 del 24,6% y 24,8%, respectivamente.

Salarios: el informe completo del Indec

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde Inquilinos Agrupados advierten que alquilar dejó de ser una etapa y que ya se extiende para toda la vida.

Alquilar toda la vida: para 2036, cuatro de cada diez hogares del AMBA serán inquilinos

Cuántos ingresos necesitó reunir una familia para mantenerse sobre la línea de pobreza.

La canasta básica saltó 3,5% y una familia tipo necesitó $1.690.000 para no ser pobre en octubre

El costo de vida aceleró al 2,2% en octubre empujado por las tarifas y las verduras. 

Inflación de octubre: el alquiler y los servicios, los que más subieron

Preocupación en el sector de la construcción. 

La construcción subió casi 8% mensual y marcó una mejora mayor a 5% interanual

la industria manufacturera cayo 1,8% en septiembre a nivel interanual

La industria manufacturera cayó 1,8% en septiembre a nivel interanual

El aumento en las tarifas y el empleo informal empujan a miles de familias a la vulnerabilidad.

La pobreza dio un salto y trepó al 34,4% en el segundo trimestre de 2026

Rating Cero

¡Se filtró! Se conocieron las imagenes del tenso cara a cara de Wanda Nara y La China Suárez.

Se filtró un escandaloso video de Wanda Nara amenazando a la China Suárez: "Te voy a matar a palos"

Apostó por un corte bob, que acompañó con una vincha.

La impresionante transformación de La Joaqui: el cambio de look que dejó atónito a Tiago PZK

Julieta Prandi estaría otra vez en pareja con el músico de Airbag.

¿Julieta Prandi volvió a encontrar el amor? Fue vista con Guido Sardelli tras su reciente separación

Un exparticipante de Gran Hermano abrió una cuenta de OnlyFans.

Un exfigura de Telefe abrió una cuenta de Only Fans: quién es y cuánto cuesta la suscripción

Lla venta de Mandarina al Grupo Octubre puso en duda su continuidad.

La foto que anticiparía el futuro de Yanina Latorre en la TV

Un reconocido periodista habló sobre una supuesta interna familiar del artista.

Revelaron la interna familiar de Marcos Camino tras la muerte del fundador de Los Palmeras

últimas noticias

¡Se filtró! Se conocieron las imagenes del tenso cara a cara de Wanda Nara y La China Suárez.

Se filtró un escandaloso video de Wanda Nara amenazando a la China Suárez: "Te voy a matar a palos"

Hace 18 minutos
El INDEC informó la capacidad instalada de septiembre. 

La capacidad instalada de la industria se ubicó en 60,1% durante septiembre

Hace 22 minutos
El Indec informó cómo variaron los salarios en abril.

En septiembre, los salarios crecieron nuevamente por debajo de la inflación

Hace 24 minutos
El riesgo país no puede perforar el piso de los 800 puntos. 

Tras encontrar su nuevo piso, el riesgo país sube y se ubica en los 832 puntos

Hace 52 minutos
Walter Samuel fue ladero de Lionel Scaloni desde 2019.

Quién podría sumarse al cuerpo técnico de la Selección tras la salida de Walter Samuel

Hace 56 minutos