Canasta de Crianza: en octubre el costo de criar un hijo superó los $750.000 El Indec difundió los montos mensuales correspondientes al décimo mes de 2026 para cubrir los gastos de bienes, servicios y tareas de cuidao de niños y adolescentes de hasta 12 años. Por Agregar C5N en









Volvió a aumentar la Canasta de Crianza, según los datos publicados por el Indec. NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes los valores actualizados de la canasta de crianza correspondientes a octubre de 2026, el indicador que mide el costo mensual necesario para cubrir tanto la adquisición de bienes y servicios básicos como el tiempo destinado a las tareas de cuidado de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el informe oficial difundido este lunes, el monto requerido durante el décimo mes del año osciló entre los $591.320 y los $754.869, según el tramo etario.

Los valores por rango de edad en octubre de 2026

El desglose del costo mensual informado por el organismo oficial se distribuyó de la siguiente manera:

Menores de 1 año: $591.320