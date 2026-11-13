La capacidad instalada de la industria se ubicó en 60,1% durante septiembre

El uso de las fábricas estuvo por debajo del nivel registrado el mismo mes del año pasado (61,4%), según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En septiembre, la utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) se ubicó en el 60,1% , lo que representa una caída interanual frente al 61,4% registrado en septiembre de 2025. El dato, informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), representa un leve repunte respecto al 59,1% del mes previo, alcanzando su nivel más alto en lo que va del año.

En septiembre, los salarios crecieron nuevamente por debajo de la inflación

El comportamiento entre los distintos rubros industriales se mostró dispar en comparación con el mismo mes del año anterior: la elaboración de sustancias y productos químicos cayó al 60,0% (frente al 63,7% del año anterior), afectada por una baja del 21,8% interanual en la producción de materias primas plásticas y caucho sintético.

Por su parte, la industria metalmecánica, excepto automotores, registró el nivel más bajo de toda la industria con un 40,5% (contra el 44,2% de septiembre de 2025), debido al fuerte desplome en la fabricación de maquinaria agropecuaria (-45,4%) y de aparatos de uso doméstico (-23,6%).

A estas bajas se sumaron la industria automotriz y la refinación del petróleo . El primero de ellos exhibió la caída más pronunciada en puntos porcentuales al pasar del 57,1% al 49,5%, como consecuencia de una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales.

En tanto, la refinación del petróleo, si bien se mantuvo como el rubro con mayor nivel de actividad en la industria, retrocedió del 88,9% al 82,9% por un menor procesamiento de petróleo crudo.

Los sectores ganadores

Varios bloques mostraron mejoras respecto al mismo mes del año pasado que amortiguaron la caída general en la capacidad instalada de la industria.

Se destacaron los avances en papel y cartón, que subió al 70,7% (desde el 65,0% previo) tras un incremento productivo del 5,4%, y en edición e impresión, que trepó al 59,8% (frente al 56,2% de 2025) impulsada por una suba del 6,2% en su actividad.

Asimismo, registraron desempeños interanuales positivos los productos textiles (del 39,6% al 44,1%), productos minerales no metálicos (del 58,6% al 61,4%), productos del tabaco (del 48,7% al 50,2%), productos de caucho y plástico (del 44,1% al 44,8%) y productos alimenticios y bebidas (del 69,2% al 69,5%).

Capacidad instalada: el informe completo del Indec