El saldo positivo de la balanza comercial de bienes se explicó por el fuerte salto interanual de las ventas al exterior frente a una caída del 6,7% en las importaciones. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el desempeño en su cuenta de X.

De acuerdo con los datos publicados por el INDEC, las ventas al exterior superaron los u$s10.000 millones por segundo mes consecutivo, impulsadas por el destacado desempeño de combustibles y energía. A la espera de conocer el detalle sobre el comportamiento de las importaciones, este fuerte impulso exportador permitió sostener un saldo comercial positivo de u$s3.394 millones en octubre.

Según el informe publicado este jueves 19 de noviembre por el INDEC, las exportaciones argentinas de bienes marcaron en octubre un récord histórico, alcanzando el registro mensual más alto de toda su serie estadística. El volumen vendido al exterior representa un salto interanual del 26,4% en comparación con octubre de 2025.

Al mismo tiempo, las importaciones sumaron u$s6.668 millones, con una caída del 6,7% interanual . Como entraron más dólares por ventas al exterior de los que salieron por compras externas, la balanza comercial dejó un superávit de u$s3.394 millones en el mes (y acumula USD 24.568 millones en los primeros diez meses de 2026).

A su vez, el INDEC señaló que el crecimiento interanual de las exportaciones en octubre estuvo impulsado tanto por mejores precios internacionales (+19,7%) como por mayores cantidades vendidas (+5,6%). En contrapartida, la baja del 6,7% en las importaciones respondió a una caída del 17,3% en los volúmenes ingresados al país —con fuertes descensos en bienes de consumo, vehículos automotores de pasajeros y piezas y accesorios—, mientras que las compras de bienes de capital subieron 2,9% y las de bienes intermedios avanzaron 1,9%.

#DatoINDEC Comercio exterior de bienes: en octubre de 2026, las exportaciones subieron 26,4% interanual, y las importaciones bajaron 6,7%. La balanza arrojó un superávit de USD 3.394 millones https://t.co/KpVXOBCmFJ pic.twitter.com/GwCF2r50o4

El agro, el mayor volumen en dólares: manufacturas de origen agropecuario (como harina y pellets de soja o aceite de soja) sumaron u$s3.314 millones (+18,8%), mientras que productos primarios (como maíz en grano y porotos de soja) aportaron u$s2.328 millones (+22,3%).

Energía, el motor del salto porcentual: combustibles y energía subió 93,9% interanual y llegó a u$s1.734 millones . El petróleo crudo encabezó el ranking de productos exportados con u$s1.169 millones (+121,7% interanual).

Caputo celebró el récord histórico de exportaciones de octubre y destacó el fuerte superávit comercial

Tras conocerse los datos oficiales del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el desempeño del comercio exterior en sus redes sociales, subrayando que las exportaciones de bienes sumaron USD 10.061 millones en octubre. Esta cifra no solo representa un salto del 26,4% interanual, sino que marca un nuevo máximo histórico tras superar el récord previo de septiembre, llevando el acumulado de los últimos 12 meses a un techo sin precedentes de u$s102.943 millones.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda resaltó que el saldo comercial del mes arrojó un superávit de u$s3.394 millones —acumulando u$s29.029 millones en el último año— y que, en términos desestacionalizados, las ventas y compras al exterior crecieron 2,7% y 1,5% mensual, respectivamente.

LAS EXPORTACIONES ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN OCTUBRE

Las exportaciones de bienes sumaron USD10.061 millones en octubre, creciendo 26,4% interanual y alcanzando un máximo histórico, superando el récord previo que se había registrado en septiembre. En los últimos 12… pic.twitter.com/OYcZLgjyqT — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 19, 2026

En su publicación, el funcionario también hizo foco en el impulso de sectores clave de la economía. Por un lado, destacó que las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanzaron los u$s2.685 millones, lo que constituye el registro mensual más alto desde agosto de 2011.

Por otro, puso de relieve el aporte del sector energético, cuya balanza dejó un saldo positivo de u$s1.600 millones en octubre, apalancado por un crecimiento interanual del 93,9% en las exportaciones y una caída del 33,2% en las importaciones.