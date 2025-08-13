El INDEC dará a conocer la inflación de julio: estiman que se ubicará en torno al 2%

El ente estadístico difundirá el índice correspondiente al séptimo mes de 2025. Los especialistas aseguran que la suba del dólar no impactó, al menos todavía, con fuerza en los precios.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará a las 16 el índice de inflación correspondiente al mes de julio, cifra que se espera que ronde el 2%.

El anuncio se da en un contexto marcado por la suba del dólar oficial , aunque los analistas señalan que el incremento de la divisa todavía no se trasladó de manera inmediata a los precios.

Como anticipo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires registró en julio una aceleración y alcanzó el 2,5%, el nivel más alto desde marzo. El alza estuvo impulsada principalmente por Restaurantes y hoteles, y por Transporte. Con este resultado, la variación acumulada en el año llegó al 18,1%, mientras que la interanual se ubicó en el 40,9%.

La consultora EcoGo proyecta un aumento del 1,8% para julio, levemente superior al 1,6% de junio . De confirmarse, la inflación acumulada en 2025 se ubicaría en 17,6%, con un dato interanual de 38,3%. El relevamiento indica que los precios estacionales subieron 3,3% en el mes, traccionados por el gasto turístico propio del receso invernal.

Por su parte, el relevamiento de C&T para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento mensual del 1,9%, algo por debajo del 2% relevado en junio. Con este resultado, la inflación interanual bajaría del 38,8% al 35,5%. Además del factor estacional, la consultora destacó un fuerte aumento en verduras, el más alto desde marzo.

Desde, en tanto, Equilibra estimaron una suba del 1,9%, con un incremento de 2,4% en precios regulados. En el caso de los estacionales, el alza fue inferior al promedio, con un 1,6%, aunque representó un repunte frente a la baja de 0,2% registrada en junio.

En tanto, PxQ midió una variación de 1,8%, acumulando un 17,1% en el año y un 36,4% en los últimos doce meses. Los principales aportes al índice provinieron de combustibles, pollo y almuerzos fuera del hogar, mientras que Prendas de vestir y calzado mostró una leve baja de 0,1%. La consultora remarcó que no hubo impactos relevantes del tipo de cambio sobre los precios.

Por último, Analytica prevé una inflación del 1,9% para julio, con un incremento destacado en frutas y verduras.

La inflación de los trabajadores subió a 2% en julio y supera el 36% interanual

Un informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) expuso que la inflación de los trabajadores subió al 2% en julio con respecto al mes anterior, por lo que el alza acumulada en lo que va de 2025 es de 16,3%. Además, el incremento interanual fue del 36,5%.

El 2% de inflación de los trabajadores en julio registrado por el IET representa una leve suba con respecto a junio, cuando se había alcanzado un 1,8%. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato oficial el miércoles.

El análisis señala que los mayores incrementos en julio se registraron en Restaurante y hoteles (+3,3%), Recreación y Cultura (+3,2%), Transporte (+3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,9%). En contrapunto, el rubro de Prendas de vestir y calzado cayó un 1,4%.

Consumo, inflación, supermercado

En tanto, el director ejecutivo del CCD y exministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió por el aumento de precios en los alimentos: "En julio, la inflación de alimentos más que triplicó la variación de junio, pasando del 0,6% al 1,9%. Este es apenas el efecto inicial de la devaluación de julio y tendrá repercusiones en agosto". También marcó que las remuneraciones salariales se ubican en un 5,5% por debajo de noviembre de 2023.

En tal sentido, el coordinador general del IET, Fabián Amico, marcó el impacto del incremento del dólar en los alimentos: "El pass-through podría ser menor si el Gobierno inhibe la reacción de los costos laborales, pero en ese caso la baja se explicaría por la caída del salario real y la debilidad de los trabajadores".