Inflación: en julio el pollo aumentó 4,4% y la carne subió un 1,4%

En lo que va del año, el pollo acumula un incremento del 25,05% y, en la comparación interanual, la suba alcanza el 51,7%.

Inflación: en julio el pollo aumentó 4,4% y la carne subió un 1,4%

En julio, el precio del pollo fresco aumentó un 4,4% frente a junio, mientras que la carne vacuna registró un alza del 1,4%, según el relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El Indec dará a conocer el dato de inflación de julio el miércoles.
La inflación de los trabajadores trepó a 2% en julio y supera el 36% interanual

En lo que va del año, el pollo acumula un incremento del 25,05% y, en la comparación interanual, la suba alcanza el 51,7%. En el caso de la carne vacuna, los precios trepan 31,2% en los primeros siete meses y 58,2% en los últimos doce.

Por cortes, la falda lideró las subas de julio con un 3,1%, seguida por la picada común y la carnaza (2,9%) y el peceto (2,6%). La nalga fue el corte con menor aumento (0,18%), mientras que el matambre (-1,5%), el asado de tira (-0,13%) y el cuadril (-0,12%) mostraron bajas.

En carnicerías y supermercados, la variación promedio fue del 1,3% respecto de junio, con diferencias por zonas: Sur del GBA (+3,5%), Capital Federal (+1%), Norte del GBA (+1%) y Oeste del GBA (-0,01%).

El cerdo mostró otra dinámica: el pechito bajó 0,4% en julio, aunque acumula un alza del 8% en 2025 y del 57,9% en el último año.

La inflación de los trabajadores subió a 2% en julio y supera el 36% interanual

Un informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) expuso que la inflación de los trabajadores subió al 2% en julio con respecto al mes anterior, por lo que el alza acumulada en lo que va de 2025 es de 16,3%. Además, el incremento interanual fue del 36,5%.

El 2% de inflación de los trabajadores en julio registrado por el IET representa una leve suba con respecto a junio, cuando se había alcanzado un 1,8%. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato oficial el miércoles.

El análisis señala que los mayores incrementos en julio se registraron en Restaurante y hoteles (+3,3%), Recreación y Cultura (+3,2%), Transporte (+3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,9%). En contrapunto, el rubro de Prendas de vestir y calzado cayó un 1,4%.

