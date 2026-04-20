INDEC: el superávit comercial fue de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo de la era Milei El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que las exportaciones subieron un 30,1% interanual en el tercer mes del año, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Por + Seguir en







El superávit comercial fue de u$s2.523 millones en marzo.

El Instituto de Estadística y Censos (Indec) informó que se registró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y marcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Además, expuso que el intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones.

En un informe, el Indec señaló que Argentina exportó por u$s8.645 millones en el tercer mes del año, lo que representó un aumento interanual del 16,6%. También marcó que las cantidades exportadas ascendieron un 30,1% interanual y los precios subieron un 3,9%.

Intercambio comercial marzo Indec 2026 X (@INDECArgentina) En tal sentido, el organismo dio a conocer que las importaciones alcanzaron un total de u$s6.122 millones, lo que significó un crecimiento interanual del 1,7%, explicado por un aumento de los precios del 5,8%, debido a que las cantidades cayeron un 3,7%.

En tanto, en la comparación con marzo de 2025, se subrayaron las compras de Resto de importaciones (+105,9%), Vehículos automotores de pasajeros (+17,3%), Bienes intermedios (+10,2%), Bienes de consumo (6,6%) y Bienes de capital (4,5%). En contrapunto, se registró una merma en la cantidad de ingresos de Combustibles y lubricantes (-38,5%) y Piezas y accesorios para bienes de capital (-18,1%).