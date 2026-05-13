13 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno homologó la primera paritaria bajo el régimen de reforma laboral

Se trata del acuerdo salarial firmado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores que establece un básico para los peones generales de $1.088.358,51. "Un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva", señaló la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

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El Gobierno homologó la primera paritaria bajo el régimen de reforma laboral

El Gobierno homologó la primera paritaria laboral bajo el régimen de reforma laboral, ley aprobada por el Congreso a finales de febrero. El acuerdo salarial fue firmado, luego de 45 días de atraso, por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, que establece un básico para los peones generales de $1.088.358,51.

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó la homologación en su cuenta de X, donde la describió como "un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el mundo del trabajo".

Según el comunicado adjuntado, "el acuerdo fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario instituido por la Ley N° 26.727, así como para distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio".

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Como es la primera paritaria firmada bajo el régimen de reforma laboral

El acuerdo paritario de la UATRE abarca al trimestre marzo-mayo, con las siguientes escalas salariales:

Mayo 2026 (a partir del 1°)

  • Peones Generales: sueldo de $1.088.358,51 + Suma no remunerativa de $5.335,10.
  • Peón Único: sueldo de $1.116.058,33 + Suma no remunerativa de $5.470,88.
  • Ovejeros: sueldo de $1.127.265,44 + Suma no remunerativa de $5.525,82.
  • Especializados (Albañiles, herreros, mecánicos, etc.): sueldo de $1.158.597,91 + Suma no remunerativa de $5.679,41.
  • Conductores tractoristas y maquinistas: sueldo de $1.207.669,28 + Suma no remunerativa de $5.919,96.
  • Encargados: sueldo de $1.384.853,14 + Suma no remunerativa de $6.788,51.

Abril 2026 (a partir del 1°)

  • Peones Generales: sueldo de $1.056.658,75 + Suma no remunerativa de $10.359,40.
  • Peón Único: sueldo de $1.083.551,78 + Suma no remunerativa de $10.623,06.
  • Ovejeros: sueldo de $1.094.432,47 + Suma no remunerativa de $10.729,73.
  • Encargados: sueldo de $1.344.517,61 + Suma no remunerativa de $13.181,55.

Marzo 2026 (a partir del 1°)

  • Peones Generales: sueldo de $1.020.926,33 + Suma no remunerativa de $15.013,62.
  • Peón Único: sueldo de $1.046.909,93 + Suma no remunerativa de $15.395,73.
  • Encargados: sueldo de $1.299.050,84 + Suma no remunerativa de $19.103,69.

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