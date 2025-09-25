Fin de las "retenciones cero": qué empresas fueron las más beneficiadas

Luego de la baja del esquema al haberse alcanzado el cupo de u$s7.000 millones establecido por el Gobierno, 20 compañías acapararon casi la totalidad de lo vendido, mientras que la generalidad de los productores "se quedaron afuera", según la propia Sociedad Rural Argentina (SRA).

Luego del fin del esquema de "retenciones cero" al haberse alcanzado el cupo de u$s7.000 millones establecido por el Gobierno , las principales beneficiadas fueron 20 empresas cerealeras que exportaron casi la totalidad de lo vendido, mientras que la generalidad de los productores "se quedaron afuera" , según la propia Sociedad Rural Argentina (SRA).

De acuerdo a datos de la empresa rosarina Fyo , las más beneficiadas fueron Bunge, LCD, COFCO, Viterra y Cargill , con Declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) que superaron los 2 millones de toneladas en el caso de las primeras dos firmas, mientras que las tres restantes presentaron declaraciones juradas que oscilaron entre los 1,8 y los 1,3 millones de toneladas.

El podio lo completaron Molinos, AGD, CHS, Amaggi, ACA y A.D.M , con niveles menores al millón de toneladas declaradas para exportar.

Dividido por producto, se registraron DJVE de poroto de soja por 2,69 millones de toneladas, de harina por 4,72 millones de toneladas y de aceite por 905.110 toneladas . Entre los tres productos suman la mayoría del total de embarques informados hasta el momento que no abonarán derechos de exportación.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, expresó su sorpresa por la velocidad con la que se cubrió el monto previsto. Además, cuestionó el rol de las cerealeras: "Queremos ver si el productor realmente pudo aprovechar este beneficio, muchos se quedaron afuera".

"Nunca dudamos de que esos 7 mil millones se alcanzarían, porque en una oportunidad como esa los productores reconocen la posibilidad de vender su producto. Lo que sí sorprendió fue que en cuarenta y ocho o setenta y dos horas se cubriera el total del cupo disponible y que todo vuelva a la situación anterior", manifestó este jueves en diálogo con Radio Mitre.

El dirigente rural puso la lupa sobre las cerealeras. "Resulta llamativo que, en tan poco tiempo, la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante monto. Por eso, es importante manejar información concreta y establecer cómo se distribuyeron esos recursos. Mirando hacia adelante, si los derechos de exportación regresan a los niveles previos, los productores necesitamos certezas sobre el valor que tendrá nuestro producto de ahora en adelante", remarcó.

"El decreto establecía vigencia hasta el 31 de octubre o hasta agotar los 7 mil millones de dólares, lo que ocurriera primero, y muchos productores quedaron afuera. Si se extendiera hasta el 31 de octubre, podría beneficiar realmente al productor", sostuvo Pino, y lamentó: "Realmente el ánimo nos duró poquito".

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció el fin del esquema de "retenciones cero" para las exportaciones del sector agropecuario, ya que alcanzaron en tan solo tres días el tope que había impuesto el Gobierno de u$s7.000 millones. Se espera que en las próximas ruedas se produzca un volumen récord en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) tras la liquidación de esos dólares en el Banco Central (BCRA).

"Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025", comunicó ARCA.

El Decreto 682/2025 establecía en 0% las retenciones a los principales granos y subproductos hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta que se anoten ventas al exterior por u$s7.000 millones, lo que ocurra primero. El anexo al decreto incluía productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, no sólo en granos sino también en gran parte de sus productos agroindustriales, incluyendo harina y pellets de soja y girasol, aceites de soja y girasol, biodiesel, harina de trigo, malta, entre otros. Posteriormente, el Decreto 685/2025 extendió la medida a productos cárnicos.

La Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional (Sagyp) afirmó que las exportaciones del sector agropecuario tuvieron un récord histórico, luego de que el Gobierno anunciara la quita de las retenciones a los granos y a la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

La Sagyp confirmó que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior equivalieron a 11,47 millones de toneladas, tasadas en u$s4.181 millones. El 80% representó soja, aceite de soja y subproductos de soja, en tanto que el 20% restante significaron envíos de trigo pan y aceite de girasol.

Las exportaciones superaron el récord anterior del 31 de agosto de 2018, ya que este miércoles se duplicó la cantidad.

En este marco, según consignó Ámbito, la consultora 1816 marcó que "en las próximas jornadas tendremos una liquidación extraordinaria de divisas". Además, destacó el rol del respaldo del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos al de Javier Milei, que lleva a un "cambio fenomenal en las condiciones de mercado".